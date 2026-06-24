Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” xã Hùng Việt: Nơi tâm tư, nguyện vọng được sẻ chia

Lần đầu tiên được tổ chức vào cuối tháng 5, Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tại xã Hùng Việt đã trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Không chỉ là nơi để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề còn trăn trở trong đời sống, diễn đàn còn tạo không gian đối thoại dân chủ, cởi mở, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ở cơ sở.

Người dân xóm Đồng Phai kiến nghị nâng cấp ngầm tràn xuống cấp, không đảm bảo lưu thông dòng nước trong mùa mưa bão.

Tại Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” xã Hùng Việt lần thứ I, người dân phản ánh, mỗi khi vào mùa mưa bão, nước lũ từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn, trong khi khả năng thoát nước của ngầm tràn hạn chế đã dẫn đến tình trạng nước dâng cao, gây ngập úng nhiều hộ dân và diện tích đất sản xuất ở khu vực lân cận. Gia đình ông Lương Hoàn là một trong những hộ chịu ảnh hưởng nặng nề.

Trong mùa mưa bão năm 2025, nước lũ dâng cao từ 1,5 đến 2m, khiến toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà của gia đình ông bị ngập sâu. Lực lượng chức năng đã phải triển khai các biện pháp hỗ trợ, ứng cứu để bảo đảm an toàn cho người dân.

Sau khi kết thúc diễn đàn, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhanh chóng khảo sát thực tế theo nguyện vọng của Nhân dân tại hộ gia đình ông Lương Hoàn, ở xóm Đồng Phai. Đoàn công tác ghi nhận thực trạng ngầm tràn xuống cấp nằm cạnh nhà dân, bắc qua ngòi. Trong tổng số 4 cửa thoát nước của công trình, nhiều vị trí bị rác thải, cây cối và vật cản chắn ngang, làm giảm khả năng tiêu thoát nước. Khu vực thượng lưu và hai bên bờ ngòi cũng xuất hiện nhiều cây cối mọc um tùm, cản trở dòng chảy.

Người dân xã Hùng Việt kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung quan trọng tại Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”.

Ngay sau khi nắm bắt thực trạng tại khu vực ngầm tràn xóm Đồng Phai, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng công trình, đồng thời xây dựng các giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài. Trong đó, địa phương tập trung huy động lực lượng phát quang cây cối, khơi thông dòng chảy, thu dọn rác thải, vật cản tại các cửa ngầm nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát nước trong mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương sẽ tổng hợp ý kiến, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư nâng cấp, cải tạo công trình ngầm tràn, góp phần giảm thiểu nguy cơ ngập úng, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và ổn định sản xuất trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch số 37 ngày 21/4/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về triển khai “Tháng nghe dân nói” năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hùng Việt đã tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” trên địa bàn xã. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân. Diễn đàn cũng là cầu nối quan trọng, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh từ cơ sở.

Theo đồng chí Ngô Quang Ước - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hùng Việt, thông qua các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân tại Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định đây là nguồn thông tin quan trọng để nắm bắt tình hình thực tiễn ở cơ sở, từ đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền, cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và khu dân cư trực tiếp kiểm tra, xác minh, giải quyết ngay từ cơ sở; đồng thời thông tin kết quả để Nhân dân biết và giám sát. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, địa phương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” được xã Hùng Việt triển khai thường xuyên hằng năm; đồng thời căn cứ tình hình thực tế của địa phương để tổ chức theo chuyên đề hoặc theo từng khu dân cư. Năm 2026, xã dự kiến tổ chức các diễn đàn và tháng 5 và tháng 11. Nội dung tập trung vào những vấn đề Nhân dân quan tâm như: Công tác quản lý đất đai, môi trường, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, cải cách hành chính, trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, việc thực hiện các chế độ, chính sách và các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Thông qua diễn đàn, địa phương mong muốn tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hùng Việt Cao Ngọc Khánh cho biết: "Thông qua các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân tại Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định đây là nguồn thông tin quan trọng để nắm bắt tình hình thực tiễn ở cơ sở, từ đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền, cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và khu dân cư trực tiếp kiểm tra, xác minh, giải quyết ngay từ cơ sở; đồng thời thông tin kết quả để Nhân dân biết và giám sát. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, địa phương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định".

Đức Anh