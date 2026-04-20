Điện lực Cẩm Khê khuyến cáo người dân không thả diều gần đường dây điện

Thời gian qua, tình trạng thả diều gần đường dây điện trên địa bàn quản lý của Điện lực Cẩm Khê tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố lưới điện và mất an toàn cho người dân.
Nhân viên Điện lực Cẩm Khê tuyên truyền người dân thả diều đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.
Gần đây, ngày 17/4, tại khu Mái Vở, xã Tiên Lương, một chiếc diều mắc vào dây dẫn tại vị trí cột 136 đã gây sự cố lưới điện. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Điện lực Cẩm Khê phải thực hiện cắt điện khẩn cấp để xử lý, khắc phục sự cố.
Trước tình trạng này, Điện lực Cẩm Khê đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như tuyên truyền tại khu dân cư, trường học, phối hợp với chính quyền địa phương nhắc nhở người dân không thả diều gần đường dây điện, trạm điện...
Đơn vị khuyến cáo người dân không thả diều, bóng bay và các vật bay gần đường dây điện, trạm điện; không tự ý gỡ diều hoặc vật mắc vào đường dây điện. Khi phát hiện sự cố, cần kịp thời thông báo cho ngành điện để được xử lý an toàn.
Đặc biệt, trong thời điểm kỳ nghỉ hè sắp đến, các gia đình và nhà trường cần tăng cường nhắc nhở, hướng dẫn các em vui chơi đúng nơi quy định, tránh xa khu vực có điện, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện.
Thu Hà - Ngọc Luân
