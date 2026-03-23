Điện lực Phú Thọ đối thoại với người lao động năm 2026

Ngày 23/3. Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) đã tổ chức hội nghị người lao động năm 2026.

Ban Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ và các đơn vị thực hiện ký cam kết an toàn lao động.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và đánh giá thực hiện nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2025; Báo cáo công khai kết quả hoạt động tài chính, tình hình quản lý, phân phối, sử dụng các quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng năm 2025; Báo cáo đánh giá việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ và việc thực hiện Nội quy lao động, quy chế Dân chủ cơ sở.

Năm 2025, PC Phú Thọ đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể: Sản lượng điện thương phẩm đạt 10.991,9 triệu kWh, tăng 9,65% so cùng kỳ; tổn thất điện năng theo chu kỳ thương phẩm là 3,71%. Các hoạt động đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách, quyền lợi theo thỏa ước lao động tập thể và quy chế nội bộ của đơn vị cho người lao động theo các quy định pháp luật.

Các quy định về chế độ chính sách, nội dung quy định về thời gian làm việc; nghỉ ngơi; chế độ nghỉ phép theo đúng quy định. 100% cán bộ, nhân viên, người lao động được ký hợp đồng lao động và tham gia Bảo hiểm xã hội. Người lao động được nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, người lao động biểu quyết thông qua nghị quyết tại hội nghị.

Tại phiên thảo luận, cán bộ, nhân viên, người lao động đã trao đổi, kiến nghị và đề xuất các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi trực tiếp với Ban Giám đốc. Đồng thời, tích cực tham gia đóng góp về chuyên môn để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

Năm 2026, PC Phú Thọ phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh do Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tài chính giai đoạn 2026-2030 với hệ thống chỉ tiêu cụ thể, trong đó giao chỉ tiêu cao đối với các lĩnh vực quản trị, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Xác định năm 2026 phải hoàn thành tối thiểu 30% kế hoạch 5 năm.

Tạo đột phá trong chuyển đổi số; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục góp phần chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị của tỉnh.

Hội nghị đã thực hiện bầu Ban đối thoại định kỳ, Ban Thanh tra Nhân dân và đoàn đại biểu đi dự Hội nghị người lao động cấp trên.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, PC Phú Thọ đã tổ chức Lễ phát động ký cam kết an toàn lao động năm 2026 giữa Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị sản xuất.

Đức Anh