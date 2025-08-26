Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến - Công ty sửa chữa máy hút mùi Uy Tín ở Hà Nội

Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến là một trong những đơn vị sửa chữa, bảo dưỡng máy hút mùi bếp Uy Tín ở Hà Nội.

Vào thời điểm sử dụng máy hút mùi mà chiếc máy của bạn lại gặp vấn đề kỹ thuật không hoạt động ổn định? Chắc hẳn bạn đang vô cùng bế tắc và mong muốn tìm được công ty sửa chữa máy hút mùi uy tín, nhanh chóng đến ngay khi cần thiết! Nếu bạn đang chưa biết đâu là đơn vị cung cấp dịch vụ chất lượng với đội ngũ thợ giỏi tận tâm thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để tìm được lời giải đáp!

1. Dịch vụ sửa chữa máy hút mùi của Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến

Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến từ lâu đã được biết đến là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa máy hút mùi uy tín chất lượng tại Hà Nội. Đơn vị này đã hoạt động gần 1 thập kỷ và ngày càng chứng minh được thương hiệu của mình bởi đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, tận tâm và đã xây dựng được niềm tin lâu dài từ phía khách hàng.

Theo đó, đơn vị này cung cấp dịch vụ sửa chữa máy giặt tại khắp các quận của thành phố Hà Nội, từ Thanh Xuân, Cầu Giấy, Mỹ Đình, Từ Liêm, Tây Hồ cho đến Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Trì, Ba Đình và cả Long Biên. Chính vì thế chỉ cần khách hàng có nhu cầu, Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến sẽ có mặt ngay sau 30 phút.

Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến - đơn vị sửa chữa máy hút mùi uy tín tại Hà Nội.

Đó là còn chưa kể tại đây cung cấp quy trình làm việc rõ ràng, minh bạch giúp tạo sự thoải mái và tin cậy cho khách hàng trong suốt quá trình sửa chữa. Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, đội ngũ kỹ thuật tại Điện Lạnh Quang Tiến sẽ đến đúng lịch hẹn để kiểm tra máy hút mùi của bạn. Sau đó họ sẽ tháo lắp máy và thông báo tình trạng máy hút mùi gặp phải rồi lên phương án xử lý và đề xuất chi phí. Khi cả hai bên thống nhất thì đội kỹ thuật sẽ tiến hành sửa chữa và cung cấp phiếu bảo hành cũng như thông tin thanh toán.

2. Thế mạnh cạnh tranh ấn tượng của Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến

Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay khách hàng lại ưa chuộng sử dụng dịch vụ sửa chữa máy hút mùi tại Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến. Chính là bởi đơn vị này đã và đang chứng minh được năng lực cạnh tranh vững vàng của mình trên thị trường. Đó chính là những thế mạnh vượt trội mà không phải đơn vị nào cũng đáp ứng được:

2.1 Dịch vụ nhanh chóng và trang thiết bị hiện đại chính hãng

Một trong những điểm mạnh nổi bật của điện tử điện lạnh Hồng Phúc chính là dịch vụ nhanh chóng và sử dụng trang thiết bị hiện đại chính hãng. Đơn vị này có trụ sở hoạt động trải khắp trên hầu hết các quận của thành phố Hà Nội, thế nên ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu của quý khách hàng, Hồng Phúc sẽ cử đội ngũ kỹ thuật đến tận nơi sau 30 phút để sửa chữa cho quý khách.

Dịch vụ sửa máy hút mùi Quang Tiến đảm bảo tính chuyên nghiệp và nhanh chóng

Và mỗi trang thiết bị được sử dụng để thay thế sửa chữa cho máy hút mùi đều được đảm bảo đến từ các thương hiệu uy tín, chính hãng nhằm mang tới chất lượng tối đa cũng như tạo độ bền cho máy hút mùi của khách hàng.

2.2 Giá cả hợp lý và minh bạch

Không chỉ là dịch vụ chất lượng, phục vụ nhanh chóng kịp thời mà giá cả sửa chữa máy hút mùi tại Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến cũng tương đối cạnh tranh và luôn minh bạch giúp khách hàng thoải mái nhất. Khách hàng sẽ không lo bị ép giá hay báo giá “trên trời” bởi trước khi tiến hành sửa chữa, kỹ thuật tại điện lạnh Quang Tiến sẽ báo “bệnh” của máy hút mùi cũng như chi phí để khách hàng cân đối và quyết định có sửa hay không.

Chi phí sửa chữa tại điện lạnh Quang Tiến được công bố minh bạch

Vì vậy khách hàng có thể thoải mái để lựa chọn dịch vụ và thanh toán một khoản chi phí cực kỳ phải chăng và không hề lo lắng gặp phải các khoản phát sinh sau khi sửa chữa.

2.3 Đội thợ giàu kinh nghiệm, tận tâm và chuyên nghiệp

Điểm mạnh lớn nhất của Quang Tiến chính là sở hữu cho mình đội ngũ kỹ thuật được đào tạo bài bản, cực giàu kinh nghiệm và luôn nhiệt tình, tận tâm và ứng xử chuyên nghiệp với mọi khách hàng. Minh chứng thiết thực nhất chính là sự ủng hộ của hàng ngàn khách hàng đã và đang tiếp tục lựa chọn cũng như giới thiệu Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến mỗi ngày.

Đội thợ sửa chữa tại Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến đều có chuyên môn cao và tận tâm

2.4 Phản hồi tích cực từ khách hàng

Và chính những phản hồi tích cực của khách hàng đã là minh chứng rõ ràng nhất về chất lượng dịch vụ mà Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến mang lại. Đây chính là đòn bẩy giúp đơn vị này sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và nâng cao chất lượng dịch vụ từng ngày để không chỉ duy trì mà còn giúp khích lệ sự phát triển thành mối quan hệ đáng tin cậy với tất cả mọi khách hàng.

Sự tin tưởng lựa chọn của khách hàng chính là minh chứng cho uy tín của điện lạnh Quang Tiến.

Qua đây có thể thấy, Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến quả thực chính là một đơn vị sửa chữa máy hút mùi uy tín giúp đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của khách hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất. Nếu quý khách đang cần liên hệ để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc nhanh nhất, vui lòng liên hệ:

ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH QUANG TIẾN

Công Ty ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH QUANG TIẾN Chuyên sửa chữa thiết bị điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, thiết bị gia đình, nhà bếp tại nhà Hà Nội

Địa Chỉ: Số 1 Ngõ 358/25 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Liên Hệ: 0974 166 468 – 0919 491 984

Gmail: dientudienlanhquangtien.com@gmail.com

Mã Số Doanh Nghiệp: 0111000439

Website: https://dientudienlanhquangtien.com/

Giám Đốc: Ông Hoàng Văn Núp