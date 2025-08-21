Dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh: Hướng dẫn theo từng giai đoạn phát triển

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc quan tâm đến sức khỏe và dinh dưỡng là điều vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ.

BS. Nguyễn Thị Kim Hải, Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng cho biết, mỗi giai đoạn, trẻ sẽ có những cột mốc phát triển khác nhau, kéo theo nhu cầu dinh dưỡng cũng thay đổi. Việc xây dựng một chế độ ăn phù hợp không chỉ giúp trẻ tăng trưởng tốt về thể chất mà còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện về trí tuệ.

Giai đoạn 0-6 tháng tuổi: Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo

Trong 6 tháng đầu đời, hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu và chưa hoàn thiện. Do đó, sữa mẹ được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là nguồn thức ăn tốt nhất, cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết như protein, chất béo, carbohydrate, vitamin và khoáng chất, cùng với các kháng thể giúp tăng cường hệ miễn dịch.

• Sữa mẹ theo nhu cầu: Cha mẹ nên cho trẻ bú mẹ theo nhu cầu, khoảng 8-12 lần/ngày trong 4 tháng đầu. Khi trẻ lớn hơn, tần suất bú có thể giảm xuống còn 6-8 lần/ngày.

• Sữa công thức: Nếu mẹ không đủ sữa hoặc vì lý do nào đó không thể cho con bú, sữa công thức là lựa chọn thay thế phù hợp. Lượng sữa khởi đầu thường là 57-85g/lần, chia làm 6-8 cữ/ngày.

• Lưu ý quan trọng:

- Cha mẹ cần cho trẻ bú hết cả sữa đầu (sữa loãng, nhiều nước) và sữa cuối (sữa đặc, giàu chất béo) trong mỗi cữ bú để đảm bảo trẻ nhận được đủ dưỡng chất.

- Tuyệt đối không nên cho trẻ ăn dặm sớm trước 4-6 tháng tuổi, vì điều này có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa non nớt của trẻ.

- Trong giai đoạn này, trẻ không cần bổ sung thêm nước lọc. Lượng nước trong sữa mẹ đã đủ để cung cấp cho cơ thể trẻ.

Giai đoạn 6-12 tháng tuổi: Bắt đầu hành trình ăn dặm

Từ 6 tháng tuổi, nhu cầu năng lượng của trẻ tăng cao và sữa mẹ không còn đủ để đáp ứng hoàn toàn. Đây là thời điểm thích hợp để trẻ bắt đầu làm quen với thức ăn dặm.

• Giai đoạn 6-8 tháng: