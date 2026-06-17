Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp nước Cộng hòa Angola làm việc tại Phú Thọ

Ngày 17/6, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp nước Cộng hòa Angola do ông Isaac Francisco Maria dos Anjos - Bộ trưởng làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đã giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ. Với diện tích đất nông, lâm nghiệp khoảng 773 nghìn ha, chiếm gần 83% diện tích tự nhiên, Phú Thọ có nhiều lợi thế phát triển các ngành hàng nông sản chủ lực như chè, cây ăn quả có múi, chuối và lâm sản. Nông nghiệp hiện đóng góp khoảng 12,5% GRDP của tỉnh, duy trì tốc độ tăng trưởng từ 3 - 3,5%/năm.

Phú Thọ đang tập trung phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, gắn sản xuất với xây dựng sản phẩm OCOP và phát triển du lịch nông nghiệp. Trong đó, chè được xác định là cây trồng chủ lực với diện tích khoảng 14,5 nghìn ha, đứng thứ tư cả nước về diện tích và thứ hai về sản lượng. Toàn tỉnh hiện có 76 doanh nghiệp chế biến chè, 49 sản phẩm OCOP về chè và trà, góp phần khẳng định thương hiệu “Trà Đất Tổ”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ mong muốn mở rộng kết nối, trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là về nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển cây chè, cây trồng trên đất dốc và nông nghiệp sinh thái.

Ông Isaac Francisco Maria dos Anjos - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp nước Cộng hòa Angola phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Angola Isaac Francisco Maria dos Anjos khẳng định chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa Angola và Việt Nam, đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Angola đã giới thiệu khái quát tiềm năng phát triển nông, lâm nghiệp của Angola với các ngành hàng chủ lực như cà phê, cọ dầu, sắn, ngô và trồng rừng nguyên liệu.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong đó, cà phê từng là mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Angola, có thời điểm đứng thứ tư thế giới về sản lượng xuất khẩu. Hiện, Angola đang triển khai các chương trình khôi phục và phát triển vùng cà phê đặc sản, song còn gặp khó khăn về nguồn nhân lực.

Angola đang chú trọng phát triển hệ thống các viện nghiên cứu nông, lâm nghiệp, đào tạo cán bộ kỹ thuật và đẩy mạnh sản xuất lương thực nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, hướng tới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực; tạo điều kiện để các chuyên gia, kỹ thuật viên Angola sang Việt Nam học tập, nghiên cứu.

Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ tìm hiểu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Angola, đặc biệt là phát triển cây chè, trồng rừng và chế biến lâm sản.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp nước Cộng hòa Angola trân trọng gửi lời mời lãnh đạo tỉnh Phú Thọ sang thăm và làm việc tại Angola trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thảo luận về hợp tác nghiên cứu phát triển cây chè, cây cà phê Arabica, cây lương thực, thực phẩm, cây lấy dầu, cây ăn quả và kỹ thuật canh tác đất dốc, nông lâm nghiệp kết hợp.

Đoàn thăm quan khu nghiên cứu chè tại Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

Nhân dịp này, đoàn đã tham quan khu nghiên cứu chè, xưởng chế biến chè và thưởng thức sản phẩm chè tại Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên