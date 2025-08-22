Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc tại Phú Thọ

Ngày 22/8, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) do Thứ trưởng Trần Quý Kiên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ nhằm trao đổi, nắm bắt, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn đầu vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc

Sau gần 2 tháng vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ngành NN&MT đã triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đi vào hoạt động ổn định ngay sau thành lập, hợp nhất; đảm bảo không có trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; không để ngắt quãng, ngưng trệ hoạt động, ảnh hưởng đến nhiệm vụ của ngành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác của Bộ NN&MT và các sở, ngành, địa phương đã trao đổi cụ thể về những vướng mắc liên quan đến thực hiện Luật Đất đai; hoàn thiện phần mềm dùng chung; về phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã lĩnh vực đất đai; thẩm quyền phê duyệt, giải quyết hồ sơ lĩnh vực môi trường; giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là việc luân chuyển hồ sơ đối với trường hợp nộp hồ sơ phi địa giới hành; nhiều thủ tục hành chính mới được phân cấp liên quan đến chuyên môn sâu, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cá nhân, tổ chức, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính ngắn trong khi tỉnh có địa bàn rộng, khó khăn cho công chức làm nhiệm vụ đi thẩm định đảm bảo theo đúng thời gian quy định; tiêu chí công nhận xã nông thôn mới sau sáp nhập; thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi làm việc

Tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ NN&MT sớm công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất, khoáng sản, đo đạc bản đồ và lĩnh vực tổng hợp khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Ban hành hướng dẫn cụ thể về việc xác định loại đất nông thôn và đất đô thị sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, nhằm đảm bảo thống nhất trong quản lý và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai tại địa phương. Ban hành quy định, hướng dẫn về việc xác định mức độ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của xã hình thành sau sáp nhập. Có định hướng cụ thể về các nội dung, mục tiêu của các Chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030 để các địa phương chủ động trong công tác xây dựng các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Báo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số sau khi sáp nhập, làm cơ sở thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, chính sách khác liên quan. Đề nghị sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các nghị định hướng dẫn thi hành và các Luật, nghị định, thông tư khác về lĩnh vực NN&MT đảm bảo phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp...

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường phát biểu nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ NN&MT đối với tỉnh Phú Thọ. Đồng chí đề nghị Bộ NN&MT tiếp tục hỗ trợ tỉnh Phú Thọ trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp, môi trường. Trước mắt là tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường là lĩnh vực phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, tháo gỡ được sẽ là cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ NN&MT tiếp thu, giải đáp những đề xuất, kiến nghị, phản ánh của tỉnh Phú Thọ

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục bám sát các quy định, hướng dẫn của Bộ NN&MT đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 – 2030 lĩnh vực nông nghiệp, môi trường. Tán thành với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Phú Thọ tại buổi làm việc, Bộ NN&MT sẽ nghiên cứu, tổng hợp phối hợp với các, bộ, ngành Trung ương tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực môi trường, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, góp phần để vận hành hiệu lực, hiệu quả nhất mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đinh Vũ