Đoàn công tác của Tòa án nhân dân tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân khu vực 12 - Phú Thọ

Ngày 25/7, đoàn công tác của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh do đồng chí Lê Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TAND khu vực 12 - Phú Thọ. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Phó Chánh án TAND tỉnh và các phòng ban chức năng của TAND tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Chánh án TAND tỉnh chủ trì buổi làm việc với TAND khu vực 12.

TAND khu vực 12 - Phú Thọ là đơn vị mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập TAND thành phố Hòa Bình và TAND huyện Cao Phong của tỉnh Hòa Bình (cũ). Sau khi sáp nhập, TAND khu vực 12 - Phú Thọ có phạm vi thẩm quyền theo khu vực đối với 8 xã, phường với diện tích 604,33km2 và quy mô dân số 188.027 người. Đây là địa bàn rộng, dân cư đông. Song cũng là nơi tập trung nhiều tai, tệ nạn xã hội; phát sinh nhiều quan hệ xã hội, mâu thuẫn, phức tạp. TAND khu vực đã bố trí ổn định về biên chế, tổ chức. Hiện tại, đơn vị có 34 cán bộ công chức gồm 13 thẩm phán, 13 thư ký, 8 cán bộ, chuyên viên, nhân viên.

Tính từ ngày 01/7/2025 đến nay, TAND khu vực 12 - Phú Thọ đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết 384 vụ việc các loại. Trong đó có 118 vụ án thụ lý mới, gồm 2 vụ án hình sự, 76 vụ án dân sự, 36 vụ án hôn nhân gia đình, 4 vụ án kinh doanh thương mại, 4 vụ hòa giải, đối thoại. Tính từ ngày 01/7 đến ngày 25/7/2025, TAND khu vực 12 - Phú Thọ đã giải quyết được 39 vụ việc. Còn 345 vụ việc đang giải quyết, đảm bảo thời hạn luật định. Về đơn khởi kiện, trước khi sáp nhập chuyển sang 111 đơn. Từ ngày 01/7 đến nay đơn vị đã tiếp nhận thêm 99 đơn khởi kiện. Số lượng đơn khởi kiện tăng đột biến chủ yếu tập trung vào khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng đối với các khoản vay tín chấp.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo TAND khu vực 12 - Phú Thọ đã nêu lên một số thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, tiến độ xét xử các loại án sau khi thực hiện sáp nhập. Trong đó, số lượng đơn khởi kiện ngày càng tăng mạnh. Nhất là tranh chấp về dân sự, hành chính; các cơ quan hành chính Nhà nước cấp xã hoạt động theo mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 01/7/2025 đang trong giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nên việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ, xác minh, niêm yết bị gián đoạn và gặp nhiều trở ngại. Các cơ quan hành chính cũng chưa rõ ràng trong việc tiếp nhận, kế thừa quyền và nghĩa vụ của UBND cấp huyện nên còn lúng túng trong việc thực hiện yêu cầu về thẩm định, định giá tài sản và tham gia tố tụng. Việc thu thập, đánh giá chứng cứ, tài liệu trong các vụ án tranh chấp về Quyền sử dụng đất còn nhiều quan điểm khác nhau giữa Tòa án và các cơ quan chuyên môn...

Đồng chí Nghiêm Hoài Anh, Chánh án TAND Khu vực 12 - Phú Thọ kiến nghị với lãnh đạo TAND tỉnh những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ thụ lý, xét xử án sau khi sáp nhập.

Để giải quyết những khó khăn nêu trên, TAND khu vực 12 - Phú Thọ cũng đã chủ động trong việc bố trí cán bộ, linh hoạt trong xử lý những vướng mắc, tập trung thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác ổn định tổ chức sau sáp nhập và giải quyết các loại án.

Đồng thời, kiến nghị TAND tỉnh quan tâm, tăng cường công tác hướng dẫn, thống nhất áp dụng pháp luật cho các đơn vị Tòa án khu vực; sớm rà soát, sửa đổi quy chế phối hợp, kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp xã trong việc phối hợp xác minh, thu thập chứng cứ, cung cấp chứng cứ, tài liệu và tham gia tố tụng. Đề nghị TAND tỉnh có giải pháp giúp tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động định giá, giám định; kiến nghị UBND tỉnh sớm kiện toàn hệ thống các cơ quan bổ trợ tư pháp; các cơ quan giám định tư pháp; Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, dân sự...

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Tuấn, Chánh án TAND tỉnh, trưởng đoàn công tác đã biểu dương những kết quả của TAND khu vực 12 - Phú Thọ đạt được sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập. Đồng thời, ghi nhận những đề xuất kiến nghị, giao cho các đơn vị chức năng của TAND tỉnh tổng hợp, báo cáo và tham mưu hướng giải quyết, tháo gỡ. Đồng chí cũng nhấn mạnh và yêu cầu TAND khu vực 12 - Phú Thọ sau khi ổn định tổ chức phải tập ngay vào thực hiện nhiệm vụ công tác xét xử, giải quyết các vụ án nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2025. Trong đó, đặc biệt chú trọng giải quyết 21 vụ án kéo dài do còn có những vướng mắc, khó giải quyết và những vụ án dân sự, hành chính liên quan đến tranh chấp đất đai; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thụ lý và giải quyết đơn khởi kiện, giải quyết các loại, vụ án...

Mạnh Hùng