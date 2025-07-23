Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với phường Việt Trì

Ngày 23/7, Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do đồng chí Nguyễn Phú Sơn - TUV, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn đã làm việc với phường Việt Trì về công tác giáo dục và đào tạo.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phú Sơn phát biểu kết luận buổi làm việc

Phường Việt Trì được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị (phường Gia Cẩm, Tân Dân, Dữu Lâu, Minh Nông và xã Trưng Vương); tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh của phường được giữ vững, ổn định, đời sống của Nhân dân được nâng cao. Sự nghiệp GD&ĐT của phường nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND phường; sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân và phụ huynh học sinh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phú Sơn kiểm tra tại Trường Mầm non Hòa Phong.

Hiện nay, mạng lưới trường, lớp cấp Mầm non (MN), Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn phường được duy trì và phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của con em Nhân dân. Toàn phường có 29 cơ sở giáo dục trực thuộc với 701 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong biên chế. Qua thống kê, rà soát cấp học MN, TH, THCS một số trường thiếu phòng chức năng một số trường sử dụng phòng học bộ môn, phòng chức năng để làm phòng học dẫn tới việc thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng cho năm học mới. Hiện tại đối với các trường THCS tỷ lệ giáo viên đang là 1,72 giáo viên/lớp; TH tỷ lệ giáo viên là 1,38 giáo viên/lớp; MN tỷ lệ 1,69 giáo viên/lớp. Nhiều trường thiếu giáo viên phải hợp đồng.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phú Sơn kiểm tra tại Trường Tiểu học Gia Cẩm.

UBND phường đã chủ động chỉ đạo các trường học trên địa bàn tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho năm học mới. Các trường học tiến hành rà soát, tu sửa phòng học, phòng chức năng, khu vệ sinh, hệ thống điện, nước,... đảm bảo an toàn, sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học. Đảm bảo đủ điều kiện đón học sinh đến trường.

Các trường tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan thân thiện, sạch - đẹp - an toàn. Các trường xây dựng kế hoạch chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ và Sở GD&ĐT, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, sổ sách phục vụ công tác giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá theo Chương trình GDPT 2018...

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phú Sơn kiểm tra tại Trường THCS Gia Cẩm.

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà trường kiến nghị Sở GD&ĐT và phường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phòng học, thiết bị, tuyển dụng giáo viên bộ môn thiếu...

Sau khi làm việc với UBND phường Việt Trì, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại một số trường học.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phú Sơn đánh giá cao sự quan tâm công tác giáo dục và đào tạo của phường Việt Trì. Để chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho năm học 2025 -2026, đồng chí đề nghị phường Việt Trì chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục quan tâm đầu tư điều kiện cơ sở vật chất của một số nhà trường; tham mưu UBND tỉnh bổ sung giáo viên còn thiếu, hỗ trợ thiết bị dạy học theo chương trình GDPT 2018... Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện trước khi bước vào năm học mới. Các trường tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh chuyển trường do sáp nhập tỉnh.

Hạnh Thúy