Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với xã Tiên Lữ

Sáng 24/7, đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do đồng chí Trần Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã làm việc với xã Tiên Lữ về công tác tổ chức, quản lý, vận hành giáo dục sau sáp nhập.

Phó Giám Sở GD&ĐT Trần Minh Tuấn kiểm tra tại Trường Tiểu học Tiên Lữ

Xã Tiên Lữ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 4 đơn xã: Xuân Lôi, Văn Quán, Đồng Ích, Tiên Lữ. Sau sáp nhập, xã có 12 trường công lập (4 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 4 trường THCS công lập) được bố trí hợp lý theo địa bàn khu dân cư, thuận tiện cho việc đi học của học sinh và quản lý chuyên môn của nhà trường. 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó 7 trường đạt chuẩn mức độ 2.

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên các trường 444 người. Trong đó, đội ngũ giáo viên cấp mầm non và THCS đều đạt chuẩn và trên chuẩn, riêng cấp tiểu học, 98,5% giáo viên đạt chuẩn. Đội ngũ cán bộ quản lý gồm 29 người, 100% đạt chuẩn trở lên. Về cơ sở vật chát, các trường được đầu tư đảm bảo công tác dạy học 2 buổi/ngày. 100% học sinh trong độ tuổi của xã được huy động ra lớp. Công tác tuyển sinh được các trường thực hiện đúng quy định.

Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2025 - 2026, UBND xã đã chỉ đạo các trường triển khai đồng bộ, đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức dạy và học ngay từ đầu năm học.

Tuy nhiên, còn những khó khăn, bất cập trong lĩnh vực giáo dục như: đội ngũ giáo viên còn thiếu so với chỉ tiêu, không đồng bộ về cơ cấu bộ môn và chất lượng. Nhiều trường còn thiếu phòng học, phòng bộ môn và phòng chức năng. Thiết bị dạy học sau nhiều năm đưa vào sử dụng đã hư hỏng, thiếu đồng bộ...

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Ích Phạm Chí Tâm phát biểu tại hội nghị

Tại buổi làm việc, các đại biểu kiến nghị UBND tỉnh, Sở GD&ĐT và xã tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phòng học, thiết bị tối thiểu theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; có cơ chế chính sách với trường có học sinh bán trú, học sinh chuyên biệt; hướng dẫn và giao chỉ tiêu tuyển giáo viên hoặc hợp đồng đối với bộ môn thiếu; xét tuyển nhân viên có nhiều năm công tác...

Chủ tịch UBND xã Tiên Lữ Trương Văn Quang báo cáo khái quát một số kết quả về phát triển kinh tế - xã hội và lĩnh vực văn hóa - giáo dục, những khó khăn, vướng mắc về cơ sở vật chất, giáo viên; tiếp thu ý kiến các đại biểu và hứa sẽ giải quyết sớm các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu theo thẩm quyền.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Tiên Lữ Nguyễn Thị Kim Loan phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm và những kết quả công tác GD&ĐT của xã. Đồng chí chia sẻ những khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi thực hiện chính quyền 2 cấp. Để chuẩn bị tốt cho năm học 2025 - 2026, đồng chí đề nghị chính quyền xã cùng các trường khẩn trương khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, nhất là các trường đang sữa chữa, đảm bảo phòng học cho năm học mới. Phối hợp rà soát kỹ đội ngũ giáo viên, số lượng học sinh, bố trí giáo viên, học sinh phù hợp theo thẩm quyền. Nhắc nhở các trường tăng cường kiểm tra, rà soát điều kiện trang thiết bị dạy học, đội ngũ, có kế hoạch hợp lý đảm bảo hoạt động dạy và học theo quy định.

Đối với những trường chưa đủ giáo viên, phòng học, căn cứ điều kiện thực tế, nhà trường có thể ghép một số phòng học bộ môn theo nguyên tắc bảo đảm đủ chức năng của các phòng học bộ môn có chức năng tương đồng. Đồng chí cũng lưu ý trong tháng 8, cần vệ sinh sạch sẽ trường, lớp học, sẵn sàng cho năm học mới.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở GD&ĐT ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị và sẽ kịp thời báo cáo lãnh đạo sở và cấp có thẩm quyền.

Phó Giám Sở GD&ĐT Trần Minh Tuấn kiểm tra tại Trường Mầm non Xuân Lôi

Trước đó, đoàn đã kiểm tra thực tế tại Trường Mầm non Xuân Lôi, Trường THCS Tiên Lữ, Trường Tiểu học Tiên Lữ.

Xuân Nguyễn