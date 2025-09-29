Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dâng hương tri ân các Vua Hùng

Sáng ngày 29/9, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng cùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Thượng Cung

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ thay mặt cho 500 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dâng hoa tại Thượng Cung

Tại điện Kính Thiên trên núi Nghĩa Lĩnh, Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước; đồng thời kính cáo trước anh linh các Vua Hùng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong kính cáo các Vua Hùng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thay mặt các đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho các đảng viên của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, đồng chí Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy đã dâng lời kính cáo tri ân công đức các Vua Hùng và khẳng định: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình - ba vùng đất kết tinh mạch nguồn lịch sử, văn hóa, con người của dân tộc Việt Nam, chảy xuyên suốt chiều dài hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước - nay đã hội tụ thành tỉnh Phú Thọ mới, gắn kết chặt chẽ trong một chỉnh thể địa lý, hành chính thống nhất; mở ra không gian phát triển mới, tích hợp nhiều động lực, đa dạng các tiềm năng, nguồn lực cho phát triển.

Cùng với cả nước, tỉnh Phú Thọ mới với mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; cùng sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn Đảng bộ và Nhân dân; tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, ổn định tổ chức bộ máy toàn hệ thống chính trị; giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; đưa hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp dần đi vào nền nếp; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong sửa vòng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại; là Đại hội Đảng bộ tỉnh đầu tiên của tỉnh Phú Thọ mới. Tham dự Đại hội có 500 đại biểu, đại diện cho hơn 257 nghìn đảng viên của 152 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; sẽ bước vào Phiên trù bị ngày 29/9/2025; Phiên chính thức ngày 30/9/2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong

Đại hội có chủ đề: Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội sẽ xem xét, quyết định những chủ trương, định hướng lớn, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho sự phát triển của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong sửa dải băng vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Trước anh linh Tổ Tiên, Đoàn đại biểu nguyện phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, thống nhất, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất; cùng chung sức đồng lòng, kỷ cương, đổi mới toàn diện, hành động quyết liệt, sáng tạo để biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực cuộc sống, biến kỳ vọng thành thành quả; phấn đấu không ngừng với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất vì sự ổn định, tiến bộ, phát triển bền vững, giàu mạnh, bản sắc của tỉnh Phú Thọ; cùng nhau chăm lo bảo tồn, tôn tạo nơi thờ tự Tổ Tiên để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sau lễ dâng hương tại Đền Thượng, Đoàn đại biểu đã thắp hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên Phong; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh (Đồi Cá Chuối, xã Hy Cương).

Ngọc Tuấn