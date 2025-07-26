Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng 26/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh (đồi Cá Chuối, xã Hy Cương).

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; xã Hy Cương.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong sửa dải băng vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước và sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân ta, biết bao thế hệ người Việt Nam mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất đã không tiếc máu xương, tính mạng của mình để cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ non sông đất nước. Cùng với cả nước, trên 38 ngàn người con Đất Tổ đã dâng hiến tuổi thanh xuân, ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; máu xương của các anh, các chị đã hòa quyện vào đất mẹ và tô thắm lá cờ cách mạng Việt Nam.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Các đại biểu tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Năm 2025, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo và cùng các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân thực hiện hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Các hoạt động viếng nghĩa trang liệt sỹ; thăm hỏi, tặng quà cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng; tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ; giải quyết các chế độ chính sách cho người có công... đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, như một nén tâm hương, tấm lòng thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn lãnh đạo tỉnh thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc, để Nhân dân có được hòa bình, độc lập, tự do, có cuộc sống ấm no và hạnh phúc như ngày hôm nay.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh Đặng Xuân Phong đã kính cẩn dâng vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; các đại biểu thành kính dâng hương, hoa tại Bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với sự hi sinh của các Anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo UBND tỉnh...

... và lãnh đạo các Sở, ngành dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ nguyện tiếp tục làm tốt công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, làm tốt hơn nữa công tác hậu phương quân đội, thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, góp phần làm dịu nỗi đau chiến tranh để lại. Đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả để tỉnh Phú Thọ vững bước giai đoạn mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Huy Thắng