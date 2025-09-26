Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuyên đề và lấy ý kiến tham gia đóng góp vào Luật Thi hành án dân sự

Ngày 26/9, đồng chí Đặng Bích Ngọc - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề và lấy ý kiến tham gia đóng góp vào Luật Thi hành án dân sự (THADS). Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội; Trần Văn Tiến - Ủy viên BTV Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định Dự thảo của Luật THADS đã có sự thay đổi rất lớn so với Luật THADS trước đây, thay đổi cả về mô hình, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan THADS để phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy và xã hội hóa công tác THADS. Các đại biểu tham gia ý kiến vào một số vấn đề chính: Bổ sung một số quy định cụ thể về vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn Phòng THADS, trưởng phòng Phòng THADS khu vực trong việc thi hành án (THA); những bất cập trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, xử lý vật chứng; trình tự, thủ tục theo hướng rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả THADS; đơn giản hóa thủ tục THA và thủ tục hành chính; việc trao quyền lớn hơn cho các tổ chức THA ngoài Nhà nước là cần thiết nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải có cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ của Nhà nước để bảo đảm thực hiện đúng quy định...

Phó trưởng Đoàn ĐBQH Đặng Bích Ngọc kết luận hội nghị

Một trong những điểm mới của dự thảo Luật lần này là có các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác THADS. Tuy nhiên hiện nay trình tự, thủ tục THADS gặp khó khăn về việc thông báo, gửi văn bản về THA; quá trình xác minh điều kiện THA, cơ quan THA có nhiều văn bản gửi đến cơ quan quản lý đất đai; phường, xã và các cơ quan có liên quan... để xác minh, tìm điều kiện THA của người phải THA, tính pháp lý tài sản THA thường kéo dài, khiến việc THA bị chậm trễ. Vì vậy các đại biểu kiến nghị cần kết nối đồng bộ các dữ liệu thông tin về đất đai và các lĩnh vực khác...

Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc khẳng định: Việc hoàn thiện dự thảo Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) với chất lượng cao, bám sát thực tiễn và yêu cầu cải cách tư pháp sẽ là bước quan trọng góp phần bảo đảm công lý, quyền công dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào pháp luật và hoạt động của bộ máy Nhà nước. Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu toàn bộ ý kiến, tổng hợp và báo cáo đầy đủ đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng như làm cơ sở tham gia trong quá trình xây dựng các luật tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Thu Hà