Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tại xã Liên Hòa

Chiều 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc khảo sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính tại xã Liên Hòa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh- Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Xã Liên Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp xã: thị trấn Hoa Sơn, Liên Hòa và xã Bàn Giản. Sau khi sáp nhập, xã Liên Hòa mới, có hơn 19.000 nhân khẩu, được chia thành 21 thôn dân cư.

Lãnh đạo UBND xã Liên Hòa báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Liên Hòa được bố trí 36 cán bộ công chức, viên chức. Đội ngũ cán bộ, công chức xã Liên Hoà cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ quan Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ, UBND xã, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã được bố trí đặt tại trụ sở làm việc của các xã Liên Hòa; Bàn Giản và thị trấn Hoa Sơn cũ để đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức.

Sau gần 3 tháng đi vào vận hành, bộ máy chính quyền địa phương đảm bảo thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn. Tuy nhiên, quá trình vận hành xã Liên Hòa gặp một số khó khăn, vướng mắc: Trụ sở làm việc của xã được bố trí ở 3 vị trí khác nhau nên gặp khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; đội ngũ cán bộ còn thiếu; nguồn kinh phí để cải tạo cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc, trạm y tế, trường học của xã gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Phú Sơn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, hệ thống phần mềm hiện tại để giải quyết một số thủ tục về đất đai; đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu... chưa đồng bộ. Một số ít cán bộ được tiếp nhận vị trí công tác mới nên hiệu quả công việc chưa cao. Hệ thống giao thông để kết nối các khu công nghiệp chưa được đầu tư; nhiều tuyến tỉnh lộ chạy qua đã xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân...

Trên cơ sở những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đồng chí Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị: các sở, ngành giải đáp, hướng dẫn, tham mưu giúp chính quyền xã tháo gỡ khó khăn. Để giúp xã khắc phục tình trạng thiếu cán bộ công chức, viên chức thuộc các lĩnh vực, UBND tỉnh đã phân bổ chỉ tiêu hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh; Sở Nội vụ đang thẩm định hồ sơ để tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã. Đồng chí đề nghị xã kiểm tra nguyên nhân dẫn đến việc thi công dở dang nhà lớp học 8 phòng trường THCS Bàn Giản để sớm báo cáo Sở GD-ĐT, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đối với một số vấn đề vướng mắc xử lý các vị trí sụt lún trên địa bàn xã Bàn Giản (cũ); việc di chuyển cột điện trung thế ra khỏi khuôn viên trường Tiểu học Hoa Sơn... đoàn khảo sát sẽ tổng hợp gửi ngành chức năng nghiên cứu, khảo sát thực tế, phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục.

Cấp ủy, chính quyền xã Liên Hòa tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ, công chức, viên chức tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công giải quyết tốt thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Lực lượng công an, quân sự tích cực nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Hoàng Nga