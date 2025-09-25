Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Ngày 25/9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các ông, bà: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc-TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội; Lê Tất Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Trần Văn Tiến - Ủy viên BTV Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội; Cầm Hà Chung - Bí thư Đảng ủy phường Nông Trang, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri các xã, phường: Thanh Miếu, Nông Trang, Hy Cương, Vân Phú, Việt Trì trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo các xã, phường và đông đảo cử tri, Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới cử tri về chương trình, nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; một số hoạt động của Đoàn ĐBQH từ sau Kỳ họp thứ 9 đến nay; thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Đoàn ĐBQH tỉnh...

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri tại các xã, phường đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua và các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh; bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng vào những quyết sách tại Kỳ họp thứ 10 sẽ đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hướng tới một kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh.

Cử tri kiến nghị, cần sớm có chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại khu dân cư; nghiên cứu về quy mô sáp nhập khu dân cư cho phù hợp với tình hình thực tế; quan tâm đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ, góp phần phát huy các di sản văn hóa; tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, một số tuyến đường tại các khu dân cư; tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Cử tri cũng mong muốn, kiến nghị có biện pháp, giải pháp ổn định giá cả hàng hoá thiết yếu, đặc biệt là giá điện.

Cử tri phường Nông Trang phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, đồng chí chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, xã, phường tiếp thu và giải quyết kịp thời. Những ý kiến liên quan đến đầu tư hạ tầng, đồng chí đề nghị nghiên cứu, cân đối nguồn lực của tỉnh, đảm bảo hài hòa, hợp lý, hiệu quả và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ, phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

