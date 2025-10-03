Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Ngày 3/10, Đoàn ĐBQH tỉnh có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2; Cầm Hà Chung - Bí thư Đảng ủy phường Nông Trang, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội; Hà Ánh Phượng – Giáo viên Trường THPT Hương Cần đã có buổi tiếp xúc cử tri cụm xã: Thanh Thủy, Tu Vũ, Đào Xá và cụm xã:l Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu trao đổi với cử tri cụm xã: Thanh Thủy, Tu Vũ, Đào Xá.

Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy: Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo và đông đảo cử tri, Nhân dân các xã trong cụm.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu với cử tri cụm xã Thanh Thủy, Tu Vũ, Đào Xá.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới cử tri về chương trình, nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; một số hoạt động của Đoàn ĐBQH từ sau Kỳ họp thứ 9 đến nay; thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Đoàn ĐBQH tỉnh; kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri Thanh Thủy, Tu Vũ, Đào Xá.

Cử tri các xã vui mừng trước những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh; bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng vào những quyết sách tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này sẽ đưa tỉnh Phú Thọ cùng đất nước phát triển nhanh, bền vững, hướng tới một kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới cử tri về chương trình, nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và nhiều nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri cụm xã: Thanh Thủy, Tu Vũ, Đào Xá.

Cử tri cụm xã Thanh Thủy, Tu Vũ, Đào Xá phát biểu ý kiến.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các Thanh Thủy, Tu Vũ, Đào Xá đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến tình trạng nảy sinh nhiều bất cập sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp như: Cấp xã còn thiếu cán bộ chuyên môn sâu; cần kiện toàn tổ chức các hội, đoàn thể ở cơ sở; điều chỉnh chính sách tiền lương cho cán bộ cấp xã theo đề án vị trí việc làm để bộ máy chính quyền hoạt động ổn định; đề nghị bổ sung chính sách bảo hiểm cho quân nhân, nhập ngũ từ năm 1988 trở về trước. Quốc hội quan tâm nâng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị đến Đoàn ĐBQH về một số tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương nội đồng, các di tích lịch sử Quốc gia trên địa bàn các xã Thanh Thủy, Tu Vũ, Đào Xá đều xuống cấp cần phải sửa chữa, cải tạo để phát triển du lịch; đồng thời xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài liên quan đến tranh chấp đất đai.

Cử tri cụm xã Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên phát biểu ý kiến.

Cử tri các xã Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên tập trung đề nghị: Nhà nước, các cơ quan chức năng cần lý chặt chẽ hàng giả, hàng nhái; quan tâm có chính sách cho người nông dân; nâng cấp đường giao thông nông thôn; giảm thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất; việc giải quyết đơn thư nhiều trường hợp còn chậm. Cử tri cụm xã Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên cũng cho rằng, chế độ chợ cấp xã hội cho người cao tuổi còn thấp; khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, vấn đề tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm giáo viên hiện nay ở cấp Mầm non, Tiểu học còn nhiều bất cập; cán bộ cấp xã còn thiếu do với định mức được giao rất cần sớm được giải quyết.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại cụm xã Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, đồng chí chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, xã tiếp thu và giải quyết kịp thời. Những ý kiến liên quan đến đầu tư hạ tầng, đồng chí đề nghị nghiên cứu, cân đối nguồn lực của tỉnh, đảm bảo hài hòa, hợp lý, hiệu quả và bền vững; ưu tiên những công trình cấp bách, liên kết liên vùng làm trước.

Đồng chí khẳng định, những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ, gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Huy Thắng