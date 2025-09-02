Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sáng nay, 2/9, Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ vinh dự tham dự chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Quang cảnh Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội

Chương trình bắt đầu từ 6h30 với nghi thức rước đuốc truyền thống, lễ chào cờ, diễn văn quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tiếp đó là màn diễu binh, diễu hành quy mô lớn, với sự tham gia của hơn 40.000 người. Trong đó có các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, đoàn diễu binh của Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia. Nhiều máy bay hiện đại của Không quân nhân dân Việt Nam bay chào mừng, tạo nên khí thế hùng tráng. Đặc biệt là màn diễu binh, diễu hành trên biển với sự tham gia của nhiều tàu chiến hiện đại.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ gồm 180 người tiêu biểu, trong đó có người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo – đại diện cho ý chí, niềm tin và sức mạnh đoàn kết của đất Tổ Hùng Vương. Sự hiện diện của đoàn không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khẳng định truyền thống đoàn kết – bất khuất – nhân ái của dân tộc Việt Nam.

Những bước chân mạnh mẽ và kiêu hùng của đoàn quân

Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng quà cho đại biểu tham dự lễ diễu binh, diễu hành tại Thủ đô Hà Nội

Cùng với Nhân dân cả nước, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt, mãi là niềm tự hào, là động lực thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ tiếp bước cha anh, nuôi dưỡng bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng độc lập – tự do – hạnh phúc, quyết tâm xây dựng quê hương Đất Tổ giàu đẹp, phồn vinh, góp phần cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Đặng Thưởng