Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, chiều tối qua (13/4), Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao biểu tượng Tháp men gốm chùa Trò tặng Đại sứ Phạm Thanh Bình.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và các cán bộ chủ chốt của Đại sứ quán.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Phạm Thanh Bình.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những tiềm năng, thế mạnh nổi bật của tỉnh Phú Thọ; kết quả làm việc của Đoàn với Tập đoàn Geely, mở ra triển vọng hợp tác lớn trong lĩnh vực công nghiệp ô tô và công nghệ cao.

Lãnh đạo tỉnh bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong công tác xúc tiến đầu tư, là cầu nối giúp Phú Thọ tiếp cận với các doanh nghiệp, nhà đầu tư uy tín của nước bạn.

Các đại biểu tham gia đoàn công tác thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bàn thờ Bác Hồ.

Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Phạm Thanh Bình cảm ơn Đoàn công tác đã dành thời gian tới thăm. Đại sứ đã chia sẻ thông tin về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc đang trên đà phát triển tốt đẹp, đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa các địa phương hai nước.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán.

Chúc mừng những kết quả bước đầu của Đoàn tại Trung Quốc, Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định Đại sứ quán sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ tích cực để tỉnh Phú Thọ thực hiện thành công các mục tiêu xúc tiến đầu tư, góp phần hiện thực hóa các cam kết hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

PV