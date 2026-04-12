Đoàn đại biểu xã Hương Cần và phường Thống Nhất dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Ngày 12/4 (tức 25 tháng 2 năm Bính Ngọ), đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hương Cần và phường Thống Nhất đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Lãnh đạo xã Hương Cần dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Thường cung.

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hướng về cội nguồn dân tộc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo phường Thống Nhất dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Thường cung.

Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Hương Cần và phường Thống Nhất đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tại Thượng cung tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Trước anh linh các Vua Hùng, thay mặt đoàn, các đồng chí lãnh đạo xã Hương Cần và phường Thống Nhất kính cáo với Tổ Tiên về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Lãnh đạo xã Hương Cần kính cáo các Vua Hùng về thành quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, xã Hương Cần được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Yên Lãng, Yên Lương và Hương Cần. Sau sáp nhập, địa phương đã tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh, từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao đời sống Nhân dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 7,85%, thể hiện những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội...

Thông qua hoạt động dâng hương, cán bộ và Nhân dân xã Hương Cần bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổ Tiên, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm thực hiên thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra; tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của địa phương, xây dựng văn hóa là mục tiêu, là điểm tựa tinh thần và là động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo phường Thống Nhất kính cáo với các Vua Hùng về thành quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với phường Thống Nhất được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 phường: Thống Nhất, Dân Chủ, Thái Bình và một phần xã Vầy Nưa, diện tích tự nhiên trên 55km2, quy mô dân số gần 23.000 người.

Trong năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Kinh tế tiếp tục phát triển, diện mạo đô thị ngày càng khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được quan tâm, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Trước anh linh Tổ Tiên và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Thống Nhất nguyện phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm chính, hành động, gần dân, vì dân; xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững, xứng đáng với công đức Tổ tiên, xứng đáng là con cháu Lạc Hồng.

Lê Hoàng