Hội nghị chuyên đề về văn hóa nhà trường trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập

Sáng 11/4, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội nghị chuyên đề với chủ đề “Văn hóa nhà trường trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập - góc nhìn từ tính cách người Việt Nam”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, định hướng xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương tặng hoa chúc mừng GS.TSKH Trần Ngọc Thêm - cố vấn cao cấp Trường Đại học Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các đại biểu được GS.TSKH Trần Ngọc Thêm - cố vấn cao cấp Trường Đại học Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh trình bày các chuyên đề về văn hóa nhà trường trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập dưới góc nhìn tính cách người Việt Nam. Định hướng vận dụng vào xây dựng và phát triển văn hóa Trường Đại học Hùng Vương gắn với các nghị quyết của Đảng về văn hóa.

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm - cố vấn cao cấp Trường Đại học Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh trình bày các chuyên đề tại hội nghị.

Hội nghị diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi, mang lại nhiều góc nhìn sâu sắc, gợi mở những giải pháp thiết thực phù hợp với thực tiễn của nhà trường. Qua đó, trang bị cho đội ngũ viên chức, giảng viên một hệ thống kiến thức cốt lõi và kỹ năng thực hành về văn hóa nhà trường, tạo sự thống nhất trong chuẩn mực ứng xử và hành động, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh hội nghị.

Lê Minh