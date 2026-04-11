Đoàn đại biểu các xã Thịnh Minh, Lạc Lương, Pà Cò dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, sáng 11/4, đoàn đại biểu các xã Lạc Lương, Thịnh Minh, Pà Cò đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Đoàn đại biểu xã Lạc Lương dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Vua Hùng.

Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước của các bậc tiền nhân.

Đoàn đại biểu xã Thịnh Minh thành kính dâng hương, tri ân công đức các Vua Hùng.

Trước anh linh tiên tổ, đại diện lãnh đạo 3 xã Thịnh Minh, Lạc Lương, Pà Cò báo cáo những kết quả nổi bật mà các xã đã đạt được trong thời gian qua.

Theo đó, ngay sau khi sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lạc Lương đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đột phá, trọng tâm là cải cách hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; đồng thời đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Xã đặt mục tiêu phát triển cụ thể: thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%; phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo đa chiều. Hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học được đầu tư đồng bộ; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thịnh Minh, kết quả thu ngân sách năm 2025 đạt trên 15,7 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu giao. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần 96%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,59%, vượt chỉ tiêu đề ra. Các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển ổn định. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định với nhiều ngành nghề như sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, may mặc, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

Lãnh đạo xã Pà Cò - chủ lễ dâng hương đọc bài tri ân, báo công các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã vùng cao Pà Cò đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong kiện toàn tổ chức bộ máy để hoạt động thông suốt hiệu quả. Các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được triển khai đồng bộ, trong đó chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Năm 2026, xã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước anh linh tiên tổ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã Lạc Lương, Thịnh Minh, Pà Cò nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ xã khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030 và phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinhh tế -xã hội địa phương năm 2026.

Đức Anh