Trường Đại học Hùng Vương chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay Lào năm 2026

Chiều 10/4, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2026 (năm 2569 lịch Lào) cho lưu học sinh Lào. Tới dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Phú Thọ, Trường Hữu nghị 80 cùng đông đảo lưu học sinh, cán bộ Lào đang học tập tại trường.

Các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng cán bộ, lưu học sinh Lào tham dự nghi lễ trong Tết Bunpimay Lào.

Trong bầu không khí đầm ấm, thằm tình hữu nghị, các đại biểu và lưu học sinh Lào đã cùng tham dự những nghi lễ truyền thống của Tết Bunpimay như: Buộc chỉ cổ tay, té nước chúc may mắn trong năm mới và cùng hòa mình vào chương trình văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hoá của Lào và Việt Nam...

Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương tặng hoa chúc mừng các cán bộ, lưu học sinh Lào nhân dịp đón năm mới.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các lưu học sinh Lào đang học tập tại trường nhân dịp năm mới Bunpimay 2026 (Phật lịch 2569); chúc các em đón Tết Bunpimay tại Việt Nam đầm ấm với niềm vui trọn vẹn.

Nhấn mạnh về mối quan hệ hai nước, lãnh đạo nhà trường khẳng định: Quan hệ Việt Nam - Lào không chỉ là tình láng giềng mà còn là tình anh em gắn bó “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”. Trong dòng chảy lịch sử đó, giáo dục và đào tạo chính là nhịp cầu tri thức, là sợi dây kết nối tương lai giữa hai quốc gia.

Tự hào là cơ sở giáo dục được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn Lào, đến năm 2026, Trường Đại học Hùng Vương đã chắp cánh ước mơ cho trên 400 lưu học sinh Lào.

Nhiều thế hệ sinh viên Lào trưởng thành từ nhà trường đã và đang trở thành cán bộ chủ chốt, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển đất nước Lào thịnh vượng.

Những phần thưởng cao quý như Huân chương Hữu nghị (năm 2011) và Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2021) do Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặng là minh chứng cho sự ghi nhận của nước bạn và cũng là động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu.

Khẳng định vai trò của các lưu học sinh Lào là những “sứ giả hữu nghị”, Trường Đại học Hùng Vương cam kết sẽ luôn là “ngôi nhà thứ hai”, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em yên tâm học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa Lào do các lưu học sinh trình diễn.

Tặng hoa chúc mừng các cán bộ, lưu học sinh Lào, lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương biểu dương tinh thần nỗ lực, vượt khó của các lưu học sinh Lào; đồng thời mong muốn các em tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, sau khi tốt nghiệp trở về nước sẽ đóng góp vào sự phát triển của đất nước Lào, qua đó góp phần vun đắp, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Những nghi lễ truyền thống của Lào như: Buộc chỉ cổ tay, té nước chúc may mắn trong năm mới được thực hiện ngay tại hội trường Trường Đại học Hùng Vương.

Trước đó, Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Trường Hữu nghị 80 tổ chức Hội thi Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm học 2025-2026. Tham gia hội thi có 4 đội thi, các đội thực hiện 2 phần thi gồm: Giới thiệu văn hóa Việt Nam - Lào bằng tiếng Việt và thi Tài năng.

Ẩm thực và những nét văn hóa truyền thống của Lào được giới thiệu trong khuôn khổ chương trình

Hội thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều tiết mục được chuẩn bị công phu, thể hiện sự tự tin, sáng tạo và khả năng sử dụng tiếng Việt ngày càng thành thạo của các lưu học sinh Lào. Thông qua hội thi nhằm rèn luyện, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho lưu học sinh Lào.

Đồng thời giúp lưu học sinh Lào hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Lê Hoàng