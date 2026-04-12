Bế mạc và trao giải Giải Golf Cúp Hùng Vương năm 2026

Tối 11/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Golf Phú Thọ tổ chức lễ bế mạc và trao giải Giải Golf Cúp Hùng Vương “Hào Khí Văn Lang” năm 2026.

Dự lễ bế mạc và trao giải có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch Đất Tổ năm 2026; Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, quyết tâm và đầy nhiệt huyết, với tinh thần thể thao cao thượng, Giải Golf Cúp Hùng Vương “Hào Khí Văn Lang” năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại nhiều dấu ấn đẹp, khẳng định uy tín và sức lan tỏa của một giải đấu quy mô lớn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao giải vô địch cho Golfer có tổng số gậy đạt được tốt nhất giải.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao giải Best Net cho Golfer có điểm thực tế tốt nhất sau khi đã trừ Handicap.

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc khẳng định: Sự tham gia của gần 600 golfer trên cả nước là minh chứng rõ nét cho sức hút của giải, đồng thời thể hiện tinh thần gắn kết, niềm tự hào dân tộc và sự hội tụ của những người con đất Việt hướng về cội nguồn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại buổi lễ bế mạc.

Đồng chí tin tưởng, dù giải đấu khép lại, nhưng những giá trị và dư âm của “Hào khí Văn Lang” sẽ tiếp tục lan tỏa, để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi golfer; qua đó góp phần thúc đẩy phong trào golf Việt Nam phát triển, đồng thời quảng bá hình ảnh Đất Tổ Phú Thọ.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trao quà cho các nhà tài trợ của giải.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải cho các Golfer đạt thành tích xuất sắc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên trao giải Nhất cho các Golfer ở 4 bảng đấu của giải.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Huy Ngọc trao giải Nhì cho Golfer ở 4 bảng đấu.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương trao Giải Ba cho Golfer ở 4 bảng đấu.

Giải Golf Cúp Hùng Vương “Hào Khí Văn Lang” năm 2026 là một trong những hoạt động thể thao nổi bật trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm 2026, góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá hình ảnh quê hương Phú Thọ tới bạn bè trong và ngoài nước.

Huy Trần