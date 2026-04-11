Khai mạc giải Golf Cúp Hùng Vương “Hào khí Văn Lang” năm 2026

Ngày 11/4, tại 4 sân Golf trên địa bàn tỉnh là: Văn Lang Empire T&T Golf Club, Tam Đảo, Thanh Lanh và Đầm Vạc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Golf Phú Thọ tổ chức Giải Golf Cúp Hùng Vương “Hào Khí Văn Lang” năm 2026. Đây là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Các đại biểu chụp ảnh cùng những golfer tham gia giải đấu.

Giải Golf Cúp Hùng Vương “Hào Khí Văn Lang” năm 2026 thu hút sự tham gia của gần 600 golfer trên cả nước. Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là việc tổ chức thi đấu đồng loạt trên 4 sân golf, đánh dấu lần đầu tiên Phú Thọ triển khai một giải đấu quy mô lớn với hình thức này.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu khai mạc giải.

Phát biểu chào mừng giải đấu, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 khẳng định: Giải Golf Cúp Hùng Vương “Hào Khí Văn Lang” năm 2026 là một trong những sự kiện khởi đầu trong chuỗi các hoạt động của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Giải đấu không chỉ góp phần làm phong phú, đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ đồng bào và du khách thập phương, mà còn là cầu nối quan trọng để quảng bá sâu rộng hình ảnh vùng đất, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Đất Tổ đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự hào dân tộc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, với sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức cùng tinh thần thi đấu cao thượng, quyết tâm của các golfer sẽ làm nên một mùa giải thành công rực rỡ, ghi dấu ấn đậm nét về một “Hào khí Văn Lang” rạng rỡ và đầy sức sống.

Giải Golf Cúp Hùng Vương “Hào khí Văn Lang” năm 2026 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Với quy mô tổ chức lớn cùng hệ thống giải thưởng hấp dẫn và sự góp mặt của đông đảo golfer tài năng trên cả nước, Giải Golf Cúp Hùng Vương - Hào Khí Văn Lang để lại những ấn tượng đẹp khi các golfer cho thấy chất lượng chuyên môn cao, cống hiến những cú swing đẹp mắt và ghi được nhiều điểm birdie cùng eagle đầy cảm xúc.

Huy Trần


