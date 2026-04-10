Trao chứng nhận đầu tư Dự án Nhà máy Ống thép Việt Nam VinaPipe

Chiều 10/4, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh đã tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Ống thép Việt Nam VinaPipe cho Công ty Cổ phần Ống thép Việt Nam VinaPipe - Khu công nghiệp Bình Xuyên.

Theo nội dung được phê duyệt, dự án có diện tích sử dụng đất 64.688,6m2, tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng, công suất thiết kế 150.000 tấn sản phẩm/năm. Thời gian thực hiện dự án là 27 tháng, dự kiến hoàn thành vào Quý III/2028.

Khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy sẽ tạo việc làm cho khoảng 200 lao động với thu nhập bình quân trên 12 triệu đồng/người/tháng, đồng thời, đóng góp ngân sách nhà nước trên 35 tỷ đồng mỗi năm.

Phát biểu tại buổi trao giấy chứng nhận, đồng chí Hoàng Long Biên - Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh chúc mừng Công ty Cổ phần Ống thép Việt Nam VinaPipe đã lựa chọn đầu tư tại tỉnh, đồng thời khẳng định dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp, gia tăng giá trị sản xuất và giải quyết việc làm.

Quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Nam VinaPipe được thực hiện theo cơ chế “luồng xanh” của UBND tỉnh (thời gian quy định là 10 ngày, thực tế Ban Quản lý các KCN giải quyết trong 3 ngày làm việc).

Đồng chí đề nghị nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về môi trường, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ.

Để dự án sớm được triển khai hiệu quả, đồng chí Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc - Chủ đầu tư hạ tầng KCN Bình Xuyên tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư hoàn thành sớm các thủ tục thuê đất, đảm bảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải theo quy hoạch được duyệt; cung cấp đầy đủ các tiện ích chung nhằm giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Ban Quản lý các KCN tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong khuôn khổ quy định của pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đại diện nhà đầu tư cho biết doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, đồng thời, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương.

Thuý Hường