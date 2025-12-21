Đoàn Phú Thọ để lại dấu ấn tại Đêm hội Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á 2025

Tối 20/12, tại Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt (phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng), Đêm hội “Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025” chính thức khai mạc. Đây là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao hoa và biểu trưng cho các đoàn tham gia chương trình.

Tham dự đêm khai mạc có đại diện các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, trong đó có Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama – Trưởng đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, Đại sứ các nước Lào, Thái Lan, Indonesia, Malaysia; đại diện Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL các tỉnh: Phú Thọ, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi.

Đêm hội quy tụ hơn 600 nghệ nhân trong nước và quốc tế. Trong không gian văn hóa giàu bản sắc, Đoàn nghệ nhân tỉnh Phú Thọ đã để lại dấu ấn rõ nét với những tiết mục trình diễn chiêng mang đậm hồn cốt văn hóa của đồng bào dân tộc Mường và Thái.

Đoàn nghệ nhân tỉnh Phú Thọ trong trang phục truyền thống dân tộc Mường tham gia Đêm hội “Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025”.

Tham gia Lễ hội năm nay, tỉnh Phú Thọ cử 2 đội nghệ nhân quần chúng, gồm: Đội nghệ nhân dân tộc Mường và Đội nghệ nhân dân tộc Thái. Tại sự kiện chính - Đêm hội “Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025”, đoàn Phú Thọ trình diễn hai tiết mục nhạc cụ chiêng: “Xuân về bản Thái” và “Hồn chiêng đất Mường”.

Trên sân khấu lớn giữa cao nguyên Lâm Đồng, tiếng chiêng Phú Thọ vang lên mộc mạc, sâu lắng, tái hiện sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn với đời sống tinh thần của đồng bào Mường, Thái vùng trung du, miền núi Bắc Bộ. Các tiết mục chinh phục khán giả bằng nhịp chiêng nguyên bản, cách thể hiện tự nhiên, giàu tính cộng đồng.

Theo Ban Tổ chức, sự tham gia của Đoàn Phú Thọ đã góp phần làm phong phú bức tranh văn hóa cồng chiêng Đông Nam Á, mở rộng không gian trình diễn cồng chiêng từ Tây Nguyên ra các vùng văn hóa khác của Việt Nam. Trong thời gian diễn ra lễ hội (từ ngày 16 - 24/12), các nghệ nhân Phú Thọ đã giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nghệ nhân các địa phương và đoàn quốc tế trong công tác bảo tồn, truyền dạy di sản cồng chiêng.

Đoàn Phú Thọ tham gia trình diễn cồng chiêng đường phố.

Việc tham gia Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 là dịp để Phú Thọ tiếp tục quảng bá hình ảnh văn hóa, con người vùng Đất Tổ, đồng thời khẳng định nỗ lực của tỉnh trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong đời sống đương đại.

Thu Thuỷ

Sở VH-TT&DL