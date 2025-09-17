Doanh nghiệp sẽ gặp rủi ro gì khi không đăng ký nhãn hiệu? - Nacilaw

Sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng, là nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tự tin hơn khi tiến hành hoạt động thương mại trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Trong đó, nhãn hiệu được xem là tài sản vô hình lớn nhất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc bảo hộ tài sản này vẫn chưa được nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, quan tâm đúng mức, dẫn đến những rủi ro pháp lý và kinh doanh đáng tiếc.

Khi “cha đẻ” không phải là chủ sở hữu: Những bài học đắt giá từ thực tiễn

Thời gian qua, thị trường đã chứng kiến nhiều vụ tranh chấp thương hiệu nổi tiếng, là hồi chuông cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp. Từ câu chuyện thương hiệu “Phở Thìn Lò Đúc” gây tranh cãi về quyền sở hữu, đến việc thương hiệu gạo ST25 của Việt Nam đứng trước nguy cơ bị doanh nghiệp nước ngoài “cướp” nhãn hiệu tại Mỹ. Những sự việc này đều có một điểm chung: sự chậm trễ hoặc thiếu sót trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại các thị trường quan trọng.

Những bài học đắt giá này cho thấy một thực tế pháp lý phũ phàng: việc bạn là người sáng tạo ra một cái tên, một logo không đồng nghĩa với việc bạn là chủ sở hữu hợp pháp của nó. Quyền sở hữu độc quyền chỉ được pháp luật công nhận và bảo vệ khi bạn đã hoàn thành thủ tục đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ.

Những rủi ro sẽ ập tới doanh nghiệp khi không đăng ký nhãn hiệu

Đầu tiên và cũng là rủi ro lớn nhất là nguy cơ mất thương hiệu vào tay đối thủ. Bất kỳ bên thứ ba nào cũng có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệumà bạn đang sử dụng nhưng chưa đăng ký. Khi họ được cấp văn bằng bảo hộ, họ sẽ trở thành chủ sở hữu hợp pháp. Khi đó, họ có toàn quyền yêu cầu bạn phải chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu, thậm chí yêu cầu bồi thường thiệt hại. Doanh nghiệp của bạn có thể sẽ phải đối mặt với một lựa chọn cay đắng: hoặc là chi một khoản tiền khổng lồ để mua lại "đứa con tinh thần" của mình, hoặc là phải tiến hành tái định vị thương hiệu, một quá trình vô cùng tốn kém cả về tài chính lẫn uy tín.

Thứ hai, việc không đăng ký nhãn hiệu sẽ khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi xử lý các hành vi xâm phạm. Khi phát hiện một đơn vị khác sử dụng logo, tên gọi tương tự gây nhầm lẫn cho khách hàng, bạn sẽ không có cơ sở pháp lý vững chắc để yêu cầu họ chấm dứt.

Doanh nghiệp sẽ phải đau đầu và tốn kém rất nhiều chi phí phát sinh rủi ro do không đăng ký nhãn hiệu

Cuối cùng, việc thiếu một văn bằng bảo hộ sẽ bị hạn chế nghiêm trọng khả năng phát triển kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ không thể thực hiện các hoạt động nhượng quyền thương mại (franchise), cấp phép sử dụng nhãn hiệu cho đối tác. Hơn nữa, khi muốn đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử lớn, uy tín hoặc xuất khẩu ra thị trường quốc tế, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thường là một trong những giấy tờ bắt buộc.

Đăng ký thương hiệu độc quyền: Từ phòng vệ đến lợi thế cạnh tranh

Nhận thức được các rủi ro trên, các doanh nghiệp có tầm nhìn đã xem việc đăng ký thương hiệu độc quyền không chỉ là một biện pháp phòng vệ, mà còn là một công cụ tạo ra lợi thế cạnh tranh. Quá trình này bao gồm cả việc đăng ký logo , biểu tượng và tên gọi, tạo thành một "tấm khiên" pháp lý toàn diện, giúp thương hiệu đứng vững trước các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Một thương hiệu được bảo hộ tốt sẽ tạo dựng được niềm tin vững chắc nơi khách hàng và các nhà đầu tư, là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Lời khuyên từ chuyên gia: Đừng đợi “mất bò mới lo làm chuồng”

Mặc dù ý thức về bảo hộ sở hữu trí tuệ đã tăng lên, thực tế cho thấy so với gần 800.000 doanh nghiệp đang hoạt động, số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu vẫn còn khiêm tốn. Chia sẻ về vấn đề này, một luật sư từ Công ty Luật Nacilaw cho biết: "Nhiều doanh nghiệp tìm đến chúng tôi khi tranh chấp đã xảy ra. Khi đó, quá trình đòi lại thương hiệu rất phức tạp, tốn kém và không chắc chắn. Vấn đề cốt lõi của việc không đăng ký nhãn hiệulà nó đặt doanh nghiệp vào một thế bị động. Chúng tôi luôn khuyên khách hàng rằng, chi phí đăng ký thương hiệu độc quyềnban đầu nhỏ hơn rất nhiều so với thiệt hại khi thương hiệu bị mất."

Đội ngũ luật sư và chuyên gia về sở hữu trí tuệ dạn dày kinh nghiệm từ Nacilaw

Để tránh rơi vào tình thế khó khăn này, việc tìm đến một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp ngay từ đầu là một bước đi chiến lược. Tại Nacilaw, dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyềnsẽ giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược bảo hộ toàn diện. Thay vì chỉ xử lý khủng hoảng, các luật sư của Nacilaw sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp từ việc tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ, cho đến việc hoàn thiện hồ sơ và theo dõi quy trình, đảm bảo quá trình đăng ký nhãn hiệu của doanh nghiệp thuận lợi, giúp tài sản của họ được bảo vệ vững chắc ngay từ khi ra mắt thị trường.

