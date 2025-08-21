Doanh nghiệp tư nhân chủ động hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang thể hiện tinh thần chủ động, năng động và sáng tạo trong việc thích ứng với thị trường toàn cầu. Với sự đồng hành từ chính quyền địa phương, khu vực kinh tế tư nhân của tỉnh ngày càng khẳng định được vị thế, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế.

Lấy phát triển công nghệ sinh học làm nền tảng, Công ty cổ phần Hoàng Anh Agritech đãsản xuất nhiều loại phân bón, chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường.

Mới đây, lãnh đạo Công ty cổ phần Hoàng Anh Agritech (xã Hội Thịnh) đã tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức tại Seoul với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới”. Đây là cơ hội để công ty giới thiệu mô hình nông nghiệp xanh và các sản phẩm hữu cơ, đồng thời xúc tiến mở rộng chuỗi sản xuất, tăng cường liên kết giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp và tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế.

Sau 5 năm thành lập, Hoàng Anh Agritech đã đầu tư gần 100 tỷ đồng xây dựng dây chuyền sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh hiện đại với công suất trên 50 nghìn tấn/năm. Trung bình mỗi năm, công ty cung ứng khoảng 30 nghìn tấn phân bón và hàng nghìn tấn chế phẩm sinh học chất lượng cao, với tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt từ 30 - 50%.

Theo ông Trần Văn Tư - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, sản phẩm của Hoàng Anh Agritech hiện đã có mặt tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước và được xuất khẩu sang một số quốc gia trong khu vực. Công ty hiện có gần 150 mẫu sản phẩm, phục vụ hơn 500 khách hàng là đại lý và nhà phân phối. Trong 7 tháng năm 2025, doanh thu của công ty tăng hơn 12% so với kế hoạch, tạo việc làm ổn định cho hơn 100 lao động với mức thu nhập bình quân từ 13 - 17 triệu đồng/người/tháng. Công ty đang tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng; đồng thời xúc tiến đầu tư xây dựng thêm một nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh với công suất 100 nghìn tấn/năm.

Những đóng góp nổi bật của Hoàng Anh Agritech đối với ngành nông nghiệp hữu cơ đã giúp doanh nghiệp được vinh danh top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam, đạt danh hiệu Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia, Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2024. Cá nhân ông Trần Văn Tư cũng được bình chọn là 1 trong 10 doanh nhân xuất sắc nhất năm 2024. Năm 2025, công ty tiếp tục giữ vững vị thế trong Top 10 thương hiệu nổi tiếng Quốc gia và được trao Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

Tính đến hết tháng 7 năm 2025, tỉnh Phú Thọ có 35.483 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn gần 500 nghìn tỷ đồng, trong đó có gần 30 nghìn doanh nghiệp tư nhân. Xác định kinh tế tư nhân là một trong bốn trụ cột quan trọng, tỉnh đã bám sát ba đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và đầu tư kết cấu hạ tầng. Bên cạnh đó, Phú Thọ đang tích cực triển khai thực hiện 4 Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; duy trì đối thoại định kỳ giữa chính quyền và doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về tiếp cận đất đai, tín dụng, thủ tục đầu tư. Những nỗ lực này giúp mở ra nhiều cơ hội và không gian phát triển mới cho doanh nghiệp; đồng thời, tỉnh cũng cắt giảm 30% điều kiện và thời gian xử lý thủ tục hành chính. Phú Thọ ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy khởi nghiệp; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI; khuyến khích hình thành các tập đoàn tư nhân lớn và hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh cá thể.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, khu vực kinh tế tư nhân phát triển góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế 7 tháng năm 2025 của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập đạt 10,09% so với cùng kỳ năm 2024, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt gần 31,5 nghìn tỷ đồng, bằng 78% dự toán; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 18,1 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 45% GRDP của tỉnh, với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 12%/năm, giải quyết việc làm cho khoảng 80% lực lượng lao động. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Tỉnh tổ chức đối thoại doanh nghiệp thường xuyên, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong cấp phép, nộp thuế; khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình quản trị hiện đại, minh bạch, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và mở rộng thị trường.

Văn Cường