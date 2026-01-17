Kinh tế
Doanh nghiệp xăng dầu sắp được kê khai, tự quyết giá

Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới thay thế các quy định cũ, trao quyền tự quyết định giá bán cho thương nhân đầu mối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Tại hội nghị ngày 16/1, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết Nghị định mới về quản lý kinh doanh xăng dầu sẽ được ban hành, thay thế các quy định trước đây.

Doanh nghiệp xăng dầu sắp được kê khai, tự quyết giá

Cục trưởng Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Trần Hữu Linh phát biểu tại hội nghị, ngày 16/1. Ảnh: DMS

Theo đó, nhà điều hành dự kiến trao quyền điều hành, tự quyết định giá xăng dầu cho các doanh nghiệp. Còn các bộ ngành sẽ chỉ kiểm tra, hậu kiểm và lên kế hoạch. Bộ sẽ ban hành danh sách thương nhân, quy định việc kê khai giá và phối hợp với bộ ngành trong quản lý quỹ bình ổn xăng dầu.

Ông Linh lưu ý các hành vi không niêm yết, kê khai giá công khai sẽ bị xử phạt nghiêm khi doanh nghiệp được trao quyền tự quyết. Đồng thời, nhà điều hành sẽ xây dựng ứng dụng bản đồ hạ tầng thương mại, dựa trên dữ liệu do doanh nghiệp, thương nhân báo cáo để giúp người tiêu dùng giám sát việc kê khai giá.

"Bản đồ này sẽ xác định tọa độ 17.200 cây xăng trên cả nước. Qua đó, người tiêu dùng có thể xác định được xung quanh có bao nhiêu cây xăng, chỗ nào rẻ, còn xăng hoặc đường đi", ông nói.

Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số. Để đáp ứng, Bộ Công Thương giao tổng nguồn cung xăng dầu tối thiểu là 31,7 triệu m3/tấn. Theo đó, các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo sản xuất, cung ứng cho toàn bộ hệ thống.

“Doanh nghiệp phải đảm bảo không gián đoạn nguồn cung, thực hiện tổng nguồn tối thiểu và dự trữ bắt buộc”, ông nói. Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý các địa phương tạo thuận lợi trong vận chuyển, lưu thông, theo sát cung cầu trên địa bàn, kiểm tra tính tuân thủ của doanh nghiệp.

Đặc biệt, nguồn cung cần đảm bảo việc phối trộn, cung ứng xăng E10 trên toàn quốc từ 1/6. Loại xăng này dễ bốc hơi, thành xăng E7, E8 với tỷ lệ ethanol thấp hơn. Do vậy, khi đối chiếu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, các loại xăng bị bay hơi này sẽ là “hàng giả”.

Theo ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam, các doanh nghiệp trong ngành rất lo lắng về vấn đề quy chuẩn kỹ thuật với xăng sinh học. Ông Bảo cho rằng việc bị quy kết là bán hàng giả trong trường hợp tỷ lệ ethanol sụt giảm sẽ “bất công cho doanh nghiệp”. Ông kiến nghị Bộ Công Thương, Khoa học & Công nghệ và các cơ quan chức năng nghiên cứu đồng bộ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, trong đó tính đến đặc thù của loại xăng này.

Về việc này, đại diện Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường quốc gia (Bộ Khoa học - Công nghệ) cho biết cơ quan này tiếp thu các kiến nghị của doanh nghiệp, nghiên cứu hướng xử lý trong thời gian tới.

Năm ngoái, giá xăng dầu được điều chỉnh 54 kỳ, với số lần tăng giảm đan xen. Đến cuối năm, giá các mặt hàng đều giảm 6-17% so với đầu năm. Trong đó, xăng E5RON 92 giảm 8,1%; RON 95 hạ 8,8%, dầu diesel 8%, mazut 17,11%.

Theo vnexpress.net


