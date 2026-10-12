Doanh nhân tiêu biểu xuất sắc Phú Thọ được vinh danh tại Cúp Thánh Gióng 2026

Tối 11/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và chương trình tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cả nước. Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu dự chương trình.

Năm nay, từ gần 300 hồ sơ do 45 cơ quan, địa phương, bộ, ngành và hiệp hội doanh nghiệp đề cử, Hội đồng bình xét lựa chọn 100 doanh nhân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong giai đoạn 2021-2025, thể hiện năng lực quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh vai trò của đội ngũ doanh nhân đối với phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn đội ngũ doanh nhân Việt Nam tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tự lực, tự cường và trách nhiệm với đất nước; chú trọng 4 yêu cầu: Có khát vọng lớn hơn, năng lực mạnh hơn, trách nhiệm cao hơn và tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ được vinh danh trong Top 20 doanh nhân tiêu biểu xuất sắc nhất năm 2026.

Tỉnh Phú Thọ có ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh được vinh danh trong Top 20 doanh nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong tổng số 100 doanh nhân được vinh danh tại Cúp Thánh Gióng năm 2026.

Khởi đầu từ một văn phòng nhỏ năm 2008 với khát vọng làm chủ công nghệ sản xuất, CNCTech dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Văn Hùng đã phát triển thành hệ sinh thái công nghiệp gồm 3 lĩnh vực: Công nghệ sản xuất, giải pháp công nghiệp và logistics. Các nhà máy trong hệ sinh thái xuất khẩu sản phẩm tới hơn 35 quốc gia, cung cấp dịch vụ sản xuất cho nhiều ngành công nghệ cao như tự động hóa, bán dẫn, hàng không vũ trụ và công nghiệp ô tô, xe máy.

Top 20 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu vinh dự được trao tặng Cúp Thánh Gióng năm 2026.

Trong lĩnh vực giải pháp công nghiệp, CNCTech phát triển hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng và kho bãi, với hơn 150ha đã đưa vào vận hành, góp phần thu hút hơn 1,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Ở lĩnh vực logistics, doanh nghiệp phát triển hệ thống trung tâm logistics, kho hàng và kho ngoại quan, trong đó có Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang quy mô 67ha.

Chia sẻ về danh hiệu, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết đây là sự ghi nhận dành cho tập thể cán bộ, nhân viên CNCTech cùng các khách hàng, đối tác đã đồng hành với doanh nghiệp. Ông cũng xác định đây là động lực để tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, quản trị minh bạch và mở rộng kết nối, giúp doanh nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và các đại biểu chúc mừng doanh nhân tại sự kiện.

Doanh nhân Phú Thọ được vinh danh tại Cúp Thánh Gióng 2026 góp phần ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế địa phương, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” được VCCI tổ chức xét chọn định kỳ từ năm 2006, nhằm tôn vinh những doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Kim Liên - Đặng Thưởng