Độc đáo “phiên chợ điện tử” của thanh niên

Được mùa, được giá và còn được quảng bá bằng cách làm mới mẻ, sáng tạo - đó là niềm vui của bà con trồng nhãn ở xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ trong vụ thu hoạch năm nay. Không chỉ tất bật chăm sóc, thu hái, người dân còn có thêm “trợ thủ” đắc lực là đoàn viên thanh niên (ĐVTN) địa phương khi tổ chức những “phiên chợ điện tử” ngay tại vườn, đưa sản phẩm nhãn Sơn Thủy đến gần hơn với người tiêu dùng khắp mọi miền.

Những ngày này, về xã Nật Sơn, đâu đâu cũng bắt gặp những vườn nhãn sai trĩu quả, bội thu cả về năng suất lẫn chất lượng. Từ những vườn cây xanh mướt, từng chùm nhãn căng mọng, người dân đang tất bật chăm sóc, thu hái để kịp đưa sản phẩm ra thị trường. Năm nay, không chỉ có niềm vui “được mùa, được giá”, bà con còn phấn khởi hơn khi nhãn Sơn Thủy được quảng bá rộng rãi qua một kênh tiêu thụ mới mẻ và độc đáo: “Phiên chợ điện tử” do ĐVTN trong xã tổ chức.

ĐVTN phối hợp với Hội Nông dân xã Nật Sơn tổ chức livestream bán nhãn cho bà con nông dân.

Trong không gian nhỏ ngay tại vườn, những buổi livestream bán hàng được chuẩn bị công phu. Từ khâu ghi hình, bài trí sản phẩm, trả lời thắc mắc của khách hàng cho đến việc chốt đơn, đóng gói, vận chuyển... tất cả đều do 20 ĐVTN trong xã đảm nhận.

Trên fanpage Đoàn Thanh niên xã Nật Sơn, MC Thu Uyên mở đầu: “Xin chào cả nhà, hôm nay Thu Uyên, Thanh Hiệu và Khánh Dương đang có mặt tại vườn nhãn Sơn Thủy, mọi người có thể thấy xung quanh mình là những chùm nhãn căng mọng, vàng ươm”.

Ngay sau đó, các ĐVTN giới thiệu về giống nhãn, nguồn gốc, xuất xứ, hàng loạt các chứng nhận được cấp... với giá bán 15.000 đồng/3kg nhãn hoặc 70.000 đồng/5kg nhãn, kèm theo ưu đãi miễn phí vận chuyển dưới 10km và nhận giao hàng toàn quốc. Chỉ trong thời gian ngắn, buổi livestream đã nhận hàng trăm lượt bình luận, đặt hàng và thu hút hơn 34.000 lượt xem.

ĐVTN xã Nật Sơn tiến hành đóng gói nhãn trước khi vận chuyển cho khách hàng.

Đồng chí Bùi Thị Thanh Thủy - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nật Sơn cho biết: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nật Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 về phát triển công nghệ xanh và ứng dụng công nghệ số, ĐVTN xã đang phát huy vai trò xung kích, trở thành cầu nối đưa nông sản của bà con đến với người tiêu dùng.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai hoạt động livestream bán hàng tại các xóm có diện tích trồng nhãn lớn, với mong muốn không chỉ giúp bà con tiêu thụ sản phẩm ngay tại vườn mà còn quảng bá thương hiệu nhãn Nật Sơn tới đông đảo khách hàng trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của cây nhãn, khẳng định uy tín của hợp tác xã trên thị trường và tạo động lực để bà con yên tâm mở rộng sản xuất theo hướng bền vững”.

Năm 2019, nhãn Sơn Thủy là sản phẩm đầu tiên của (tỉnh Hòa Bình cũ) nay là tỉnh Phú Thọ được cấp mã số vùng trồng.

Không chỉ dừng lại ở việc giúp bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm, “phiên chợ điện tử” còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với chính các bạn trẻ. Qua hoạt động này, ĐVTN được tiếp cận, nâng cao kỹ năng và làm chủ xu hướng bán hàng trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử. Đây cũng là cách để thế hệ trẻ phát huy vai trò xung kích, đồng hành cùng nông dân trong quảng bá nông sản địa phương, đồng thời góp phần nâng cao giá trị và doanh số cho các sản phẩm OCOP.

Ông Bùi Văn Miển, xóm Khoang, xã Nật Sơn chia sẻ: “Gia đình tôi hiện có 7.000m2 đất trồng nhãn. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình, chuyên nghiệp của đoàn viên, sản lượng nhãn bán ra tăng rõ rệt, sản phẩm được quảng bá rộng rãi khắp cả nước. Đây là cách làm mới, hiệu quả và rất đáng khích lệ.”

Những chùm nhãn được đóng gói cẩn thận khi giao đến tay khách hàng.

Sự thành công bước đầu của mô hình “phiên chợ điện tử” tại xã Nật Sơn đã chứng minh hiệu quả rõ rệt: Vừa quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương, vừa đem lại nguồn thu ổn định cho bà con, đồng thời tạo hướng phát triển kinh tế thiết thực cho thanh niên. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các gian hàng điện tử sẽ mở ra hướng đi tiềm năng, góp phần đưa nông sản Việt tiến gần hơn tới người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Bảo Thoa