Sôi nổi phong trào, nâng cao chất lượng

Tháng 11, toàn tỉnh sôi nổi diễn ra Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Góp phần làm nên thành công cho ngày hội phải kể đến các tiết mục văn nghệ chất lượng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, được Nhân dân nồng nhiệt đón nhận. Không còn mang tính chất “cây nhà lá vườn”, các tiết mục văn nghệ được luyện tập kỹ lưỡng, dàn dựng công phu đã cho thấy phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh vừa lan tỏa rộng khắp, vừa chuyển biến tích cực về chất lượng.

Từng bước chuyên nghiệp

Tối cuối tuần, chúng tôi đến thăm Tổ dân phố số 6, phường Hòa Bình. Khép lại các hoạt động của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổ dân phố số 6 tiếp tục chuẩn bị cho kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và tổng kết cuối năm, nhà văn hóa sáng đèn, hoạt động luyện tập văn nghệ diễn ra sôi nổi. Cô Nguyễn Thị Minh - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Tổ dân phố số 6 cho biết: Phong trào văn nghệ của Tổ dân phố với nòng cốt là Chi hội phụ nữ. Chị em đã mạnh dạn đóng góp kinh phí đầu tư trang phục, phụ kiện để các tiết mục thêm đẹp mắt, chất lượng. Cùng với hát, múa, đội văn nghệ còn luyện tập và biểu diễn một số tiết mục dân vũ, khiêu vũ trên nền nhạc được khán giả nhiệt tình cổ vũ.

Một buổi tập của Đội văn nghệ Tổ dân phố số 6, phường Hòa Bình.

Phong trào văn nghệ quần chúng không chỉ sôi nổi, rộng khắp mà chất lượng cũng được nâng lên, ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn. Vừa qua, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Phú Thọ năm 2025 đã thu hút hàng nghìn diễn viên, nhạc công không chuyên đến từ các xã, phường tham gia. Những nông dân, công nhân, người lao động khi lên sân khấu đã thể hiện phong cách biểu diễn tự tin, kỹ năng nhuần nhuyễn. Nhiều tiết mục kết hợp giữa ca và múa rất chuyên nghiệp được Ban giám khảo đánh giá cao.

Bà Bùi Thị Thu Quyên - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh tỉnh, Trưởng Ban Giám khảo đánh giá: “Liên hoan năm nay đạt chất lượng nghệ thuật cao. Các đoàn tham dự nghiêm túc, có sự đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung đến hình thức. Điều đáng mừng là phong trào văn nghệ quần chúng không chỉ sôi nổi ở các phường trung tâm mà còn lan tỏa mạnh mẽ về tận các xã vùng sâu, vùng xa, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống, bồi đắp đời sống tinh thần, xây dựng con người mới Phú Thọ năng động, sáng tạo”.

Thời gian qua, phong trào văn nghệ quần chúng đã thu hút sự tham gia đông đảo, tự nguyện, nhiệt tình của Nhân dân. Nguồn lực để các đội văn nghệ quần chúng hoạt động chủ yếu từ nguồn xã hội hóa do thành viên tự đóng góp và vận động, các đội văn nghệ quần chúng đã chủ động mua sắm trang phục, đạo cụ, nhạc cụ phục vụ việc tập luyện và biểu diễn. Từ đó, không chỉ tạo sợi dây gắn kết cộng đồng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mà còn thúc đẩy du lịch cộng đồng ở các địa phương phát triển.

Bà Bùi Thị Thơ - Đội trưởng đội văn nghệ xóm Bãi Chạo (xã Mường Động) cho biết: Đội văn nghệ xóm Bãi Chạo có 11 thành viên, được thành lập hơn 10 năm nay. Ngoài biểu diễn trong các sự kiện của xóm, xã, chúng tôi còn thường xuyên đi biểu diễn tại các khu du lịch, resot trên địa bàn như: Resot Vĩnh Tiến, Serena Resort, An Lạc Eco Farm & Hot Spring Kim Bôi, Suối Khoáng... Các tiết mục biểu diễn chủ yếu là múa Mường, múa Thái. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, các tiết mục đã có nhiều cải tiến nhưng trên tinh thần vẫn giữ nguyên vẹn bản sắc văn hóa dân tộc. Chúng tôi tự trang bị trang phục, đạo cụ để chủ động và nâng cao chất lượng các tiết mục biểu diễn.

Nâng cao đời sống tinh thần

Tỉnh Phú Thọ nằm ở vị trí chiến lược tại trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc, có nền văn hóa đậm đà bản sắc, có phong trào văn nghệ quần chúng hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, toàn tỉnh có hơn 200 loại hình trình diễn dân gian. Đây là một hình thức nghệ thuật truyền thống gắn với cộng đồng, tiêu biểu như: Hát Xoan, Hát chầu văn, nghệ thuật diễn xướng dân gian thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, Mo Mường, hát Ghẹo, hát Ví, hát Khắp (Thái), Trống quân, hát Trình nghề, Chiêng Mường, múa Rùa, múa Chuông, múa Chim gâu, múa Xúc tép, múa Mỡi, múa Tùng dí, hát Thường rang bộ mẹng của người Mường......Các loại hình nghệ thuật trình diễn này luôn được các cấp chính quyền và cộng đồng quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị, được đông đảo Nhân dân hưởng ứng, lưu giữ, truyền dạy, phổ biến, duy trì trong đời sống cộng đồng thông qua hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng.

Đội văn nghệ xóm Bãi Chạo, xã Mường Động với các tiết mục đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh có 4.339 đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên. Trung bình mỗi năm tổ chức khoảng trên 9.000 buổi biểu diễn phục vụ Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Nhiều đội hoạt động tích cực và hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa, du lịch của địa phương. Vào những dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương, bằng lời ca, tiếng hát, điệu múa, những “diễn viên không chuyên” đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

Để phong trào văn nghệ quần chúng tiếp tục phát triển sâu rộng, chất lượng, tại Kỳ họp chuyên đề thứ Tư, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX diễn ra ngày 25/11 vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, mức hỗ trợ là 4 triệu đồng/đội/thôn, tổ dân phố/năm. Hỗ trợ không quá 10 đội/xã, phường/năm. Nghị quyết này đã cụ thể hóa quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác xây dựng và phát triển văn hóa, nhằm tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, thiết thực góp phần giữ gìn, bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Đồng thời thúc đẩy du lịch phát triển, đặc biệt là du lịch cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Dương Liễu