Đội bóng đến từ Phú Thọ tranh tài ở Giải hạng Ba quốc gia năm 2025

Chiều 26/10, tại sân vận động Hoài Đức (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc và các trận đấu đầu tiên của Giải bóng đá Hạng Ba Quốc gia năm 2025. Giải đấu năm nay có sự tham dự của một đội bóng đến từ tỉnh Phú Thọ là CLB Trung tâm bóng đá Đào Hà.

Giải bóng đá Hạng Ba Quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 26/10 đến 8/11 với 17 đội bóng đến từ nhiều địa phương trong cả nước, được chia làm 3 bảng và diễn ra ở 3 khu vực khác nhau. Bảng A được tổ chức ở SVĐ Hoài Đức (Hà Nội), Bảng B diễn ra ở tỉnh Đắk Lắk và Bảng C ở thành phố Hồ Chí Minh. Các đội bóng ở mỗi bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Ba đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền lên chơi ở Giải hạng Nhì quốc gia năm 2026. Trong đó, đội bóng có trụ sở tại xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) là TTBĐ Đào Hà nằm ở bảng A với các đội Trẻ Hoài Đức, Hà Nội Bulls, Luxury Hạ Long, Trẻ Phù Đổng và Trẻ Công an Hà Nội.

Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Minh Châu phát biểu tại Lễ khai mạc.

Đơn vị đăng cai tổ chức Bảng A trao số tiền ủng hộ Quỹ vì người nghèo, an sinh xã hội năm 2025 trong Lễ khai mạc.

Phát biểu ở buổi lễ khai mạc chính thức của giải tổ chức ở SVĐ Hoài Đức, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF khẳng định, đây là sân chơi giàu ý nghĩa dành cho các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo trẻ và các đội bóng phong trào trên toàn quốc, đồng thời là bước đệm hướng tới Giải hạng Nhì quốc gia mùa giải 2026.

VFF tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết – trung thực – cao thượng, các đội bóng sẽ thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, sôi nổi và đậm đà bản sắc địa phương. Giải hạng Ba quốc gia là Giải đấu ở cấp độ bán chuyên nằm trong hệ thống các hạng đấu chính thức của bóng đá Việt Nam.

Đội bóng tới từ xã Tam Đảo là TTBĐ Đào Hà tham dự Giải hạng Ba quốc gia 2025 với đội hình U17

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu đáng chú ý giữa TTBĐ Đào Hà gặp chủ nhà là đội Trẻ Hoài Đức. Sau tiếng còi khai cuộc, với lợi thế sân nhà, Trẻ Hoài Đức nhập cuộc tự tin và sớm tạo sức ép về phía khung thành Đào Hà. Nhưng bên phía đội bóng tới từ Phú Thọ cũng tạo được những cơ hội rất nguy hiểm.

Phút 35, thế cân bằng được phá vỡ. Từ pha tạt bóng bên cánh trái của Quốc Duy, Quốc Thành băng vào dứt điểm chìm, mở tỷ số 1-0 cho Trẻ Hoài Đức. Khi hiệp một bước vào phút cuối, Văn Duyệt tung đường chuyền tinh tế để Duy Long thoát xuống, vượt qua thủ môn Quang Đạt, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Các cầu thủ TTBĐ Đào Hà (áo cam) đã có trận đấu nỗ lực trước chủ nhà là Trẻ Hoài Đức

Bước sang hiệp hai, Đào Hà dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Nỗ lực của đội bóng Phú Thọ được đền đáp ở phút 67, khi Văn Hiếu thực hiện cú đá phạt trực tiếp đưa bóng đi thẳng vào góc cao khung thành, rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Dù tạo ra nhiều cơ hội trong thời gian còn lại, nhưng các cầu thủ Đào Hà thiếu đi một chút may mắn và không thể san bằng cách biệt. Để thua 1-2, TTBĐ Đào Hà sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong trận đấu tiếp theo gặp Trẻ Phù Đổng vào ngày 29/10.

Niềm vui của các cầu thủ trẻ đến từ Phú Thọ khi có bàn thắng đầu tiên

Dù chưa có được điểm số, nhưng các cầu thủ Đào Hà đã thể hiện tinh thần thi đấu rất nỗ lực.

CLB của Trung tâm bóng đá Đào Hà vốn là một đội bóng được nhiều người hâm mộ môn thể thao vua của khu vực Vĩnh Phúc cũ quan tâm và yêu mến. Đội đã nhiều năm tham dự các giải đấu hạng Nhì, hạng Ba quốc gia và các giải trẻ toàn quốc. Với mục tiêu chú trọng vào công tác đào tạo trẻ, đây hứa hẹn là cái tên sẽ đóng góp không nhỏ vào sự đa dạng của hệ sinh thái bóng đá Đất Tổ trong thời gian tới.

CLB TTBĐ Đào Hà là 1 trong số 2 đội bóng đến từ Phú Thọ tham dự các hạng đấu chính thức của bóng đá Việt Nam ở mùa giải 2025.

Ở giải Hạng Ba quốc gia năm nay, CLB TTBĐ Đào Hà sử dụng đội hình với toàn bộ các cầu thủ trong lứa tuổi U17. Đội chưa đặt mục tiêu thăng hạng nhưng ban huấn luyện mong muốn tạo ra sự cọ sát, nâng cao năng lực và phát triển tốt cho các cầu thủ trẻ, cố gắng thi đấu tốt nhất trong từng trận để hướng tới những mục tiêu dài hạn và đóng góp vào sự phát triển của bóng đá địa phương.

Huy Trần - Ngô Dương