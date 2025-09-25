Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút dòng vốn FDI

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới có dư địa, không gian phát triển kinh tế rộng lớn hơn, giúp tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất. Để thu hút các dòng vốn đầu tư mới, nhất là vốn FDI, tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, có địa chỉ và chiều sâu.

Xác định đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư là chìa khóa để thu hút các dự án đầu tư lớn, ngay sau khi hợp nhất 3 tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ, kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2025 và xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2026 đảm bảo phù hợp với dư địa, không gian phát triển kinh tế của tỉnh mới.

7 tháng năm 2025, toàn tỉnh thu hút được hơn 651 triệu USD vốn FDI.

Để thu hút dòng vốn FDI, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài; tổ chức tiếp đón và làm việc với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Đức, Thụy Sĩ, Ấn Độ... Biên soạn nhiều tài liệu xúc tiến đầu tư nhằm quảng bá giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội đầu tư tại tỉnh và kết nối đầu tư.

Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, có địa chỉ và chiều sâu, các chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài của tỉnh không tổ chức với quy mô lớn, đối tượng chung chung mà theo ngành, lĩnh vực dự án cần kêu gọi và tùy thuộc vào thế mạnh của mỗi nước. Trong đó, ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, công nghiệp ô tô, xe máy... Hạn chế dự án sử dụng nhiều đất, giá trị gia tăng thấp, kiên quyết không thu hút những dự án sử dụng quá nhiều năng lượng, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; gắn hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch để tránh gây lãng phí cho ngân sách Nhà nước.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư không chỉ tập trung vào thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc mà chuyển hướng sang một số thị trường tiềm năng như châu Âu, Mỹ, Úc, các nước là đối tác thành viên của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Cùng đó, tỉnh luôn quan tâm đến công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ bằng việc đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm lan tỏa về sức hấp dẫn môi trường đầu tư của tỉnh.

Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư và phương thức tiếp cận đối tác đầu tư, 7 tháng năm 2025, toàn tỉnh thu hút được hơn 651 triệu USD vốn FDI, trong đó có 35 dự án mới và 45 dự án tăng vốn. Đây là con số ấn tượng cho thấy sức hấp dẫn của Phú Thọ trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng gay gắt.

Để đạt được mục tiêu năm 2025 thu hút hơn 1.023 triệu USD, năm 2026 thu hút được 1.100 triệu USD vốn FDI, tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động đối thoại doanh nghiệp, thành lập các đoàn công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài với các hoạt động chủ yếu là nghiên cứu tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, môi trường, cơ chế, chính sách, cơ hội đầu tư vào tỉnh và tổ chức các hoạt động kết nối đầu tư. Công tác xúc tiến đầu tư gắn với các định hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ; tạo sự kết nối, lan tỏa giữa khu vực FDI và khu vực kinh tế trong nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân thành động lực phát triển quan trọng nhất, tham gia sâu và hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu; thúc đẩy sự đóng góp của các dự án FDI trong phát triển kinh tế - xã hội, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030; gắn với quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo phù hợp với việc điều chỉnh địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Chỉ đạo các ngành chức năng tập trung thu thập thông tin, nghiên cứu, đánh giá, phân tích thị trường, đối tác đầu tư, tiềm năng, triển vọng để xác định định hướng thu hút đầu tư, nhu cầu đầu tư và xây dựng kế hoạch tiếp cận, kêu gọi đầu tư phù hợp, hiệu quả. Nghiên cứu, tham mưu tỉnh ban hành những chính sách, giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, phù hợp, đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư hiện hữu, duy trì sức cạnh tranh và hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam nói chung, Phú Thọ nói riêng. Ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao về pin điện ô tô, xe máy, điện tử, giá trị tăng cao, năng lượng mới, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch.

Trần Tỉnh