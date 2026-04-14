Đội quản lý điện lực khu vực Lập Thạch nâng cao chất lượng cung cấp điện

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026, Đội quản lý điện lực khu vực Lập Thạch tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác sửa chữa lớn lưới điện. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp điện, đảm bảo nguồn điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân trên địa bàn.

Công tác kiểm tra, giám sát vận hành lưới điện được Đội quản lý điện lực khu vực Lập Thạch triển khai thường xuyên, đảm bảo kịp thời khắc phục sự cố, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân.

Hiện Đội quản lý điện lực khu vực Lập Thạch đang quản lý 31.642 khách hàng, trong đó có 27.844 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt và 3.798 khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt. Hệ thống lưới điện do đơn vị quản lý gồm 236 trạm biến áp (178 trạm công cộng, 58 trạm chuyên dùng), 208,37 km đường dây trung thế (gồm 100,03 km đường dây 35kV và 108,34 km đường dây 22kV) cùng 551 km đường dây hạ thế.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, đơn vị chú trọng đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành. Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật được quan tâm, góp phần đảm bảo vận hành an toàn, giảm thiểu sự cố và nâng cao hiệu quả hệ thống.

Đặc biệt trong mùa nắng nóng, khi nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng đột biến, đơn vị luôn triển khai phương án cấp điện ưu tiên, trực 24/24h, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và lực lượng ứng trực, đảm bảo xử lý nhanh các sự cố phát sinh. Công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, hiệu quả cũng được tăng cường thông qua các kênh truyền thông, mạng xã hội và các hoạt động cộng đồng.

Nhân viện Đội quản lý điện lực khu vực Lập Thạch kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo vận hành ổn đinh, an toàn.

Thực hiện kế hoạch năm, trong quý I/2026, Đội đã hoàn thành công trình sửa chữa lưới điện hạ áp tại xã Hợp Lý, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Công trình góp phần nâng cao khả năng vận hành, giảm nguy cơ sự cố, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đơn vị đã lắp đặt mới 5 máy cắt LBS trên các tuyến đường dây trung áp, giúp tăng khả năng phân đoạn, cô lập sự cố, rút ngắn thời gian xử lý và khôi phục cấp điện. Việc đầu tư lắp đặt các thiết bị đóng cắt hiện đại không chỉ tăng tính linh hoạt trong vận hành, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Đồng chí Lê Hải Hưng - Đội trưởng Đội quản lý điện lực khu vực Lập Thạch cho biết: “Để đảm bảo tiến độ các dự án hạ tầng lưới điện, đơn vị đã trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên bám sát hiện trường, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, tổ chức nhiều cuộc họp quán triệt, triển khai ngay từ giai đoạn lập kế hoạch, đề xuất phương án với Công ty Điện lực Phú Thọ cho đến khi dự án được phê duyệt và thi công. Trong quá trình triển khai, lãnh đạo đơn vị luôn theo sát, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi công, yêu cầu các đơn vị thi công tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kỹ thuật, an toàn lao động và tiến độ thực hiện".

Với việc chỉ đạo quyết liệt cùng với sự giám sát chặt chẽ, các hạng mục công trình đều được triển khai đồng bộ, khoa học, đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư, góp phần quan trọng trong việc giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện áp và độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong thời gian tới, Đội quản lý điện lực khu vực Lập Thạch tiếp tục rà soát, ưu tiên đầu tư các khu vực lưới điện còn tồn tại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026. Trong đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án chống quá tải lưới điện, giảm tổn thất điện năng lưới điện trên địa bàn quản lý với 17 trạm biến áp, gần 5 km đường dây trung thế và hơn 25km đường dây hạ áp với tổng mức đầu tư hơn 25 tỷ đồng. Xây dựng kế hoạch phương án cung cấp điện mùa nắng nóng năm 2026, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Thu Hà - Hải Hưng