Đổi tên cơ quan BHXH cấp khu vực thành BHXH cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội 34 khu vực thay đổi tên gọi thành Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đặt trụ sở chính đặt tại tỉnh thành đó.
Trụ sở Bảo hiểm xã hội Việt Nam tỉnh Phú Thọ.
Theo đó, Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã (gọi chung là cấp huyện) và liên huyện cũng được đổi thành Bảo hiểm xã hội cấp cơ sở nhằm thống nhất nhận diện và đảm bảo tính hệ thống. Cấp cơ sở sẽ được sắp xếp xong trước 30/9. Việc thay đổi tên 34 cơ quan bảo hiểm xã hội khu vực nhằm dễ nhận diện, thuận tiện cho người dân, các cơ quan khi liên hệ làm việc và phù hợp với đơn vị hành chính mới.
Như vậy, Bảo hiểm xã hội khu vực XVIII (gồm 3 tỉnh trước sáp nhập là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình) sẽ đổi tên thành Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ. Trụ sở chính tại số 394, đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Sau sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ tiền lương, trong đó có nâng lương và các loại phụ cấp đã hưởng.
