Đổi thay trên quê hương cách mạng Thổ Tang

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Thượng Trưng (cũ), nay là xã Thổ Tang đã linh hoạt, sáng tạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã Thổ Tang trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trên địa bàn.

Nơi ánh sáng của Đảng đến sớm

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, vùng đất Thượng Trưng ngày ấy đã được tiếp nhận ánh sáng cách mạng, trở thành cơ sở bí mật của Xứ ủy Bắc Kỳ, Khu ủy khu D và Ban Cán sự tỉnh Vĩnh Yên (nay là tỉnh Phú Thọ). Từ đây, phong trào cách mạng diễn ra sôi nổi, phát triển mạnh mẽ, nhiều thanh niên được giác ngộ, trở thành những đảng viên đầu tiên của Chi bộ Đảng Vĩnh Tường (cũ) và là địa phương xung kích đi đầu, góp phần vào thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Người dân xã Thổ Tang dọn vệ sinh đường làng chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nơi đây đã huy động sức người, sức của cùng với Nhân dân cả nước làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Với những thành tích xuất sắc, Đảng bộ và Nhân dân xã Thượng Trưng (cũ) đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Năm 2019, xã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã an toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Bà Lê Thị Mùi - Bí thư Chi bộ thôn Phú Hạnh cho biết: Nhờ có ánh sáng của Đảng đến sớm giúp các thế hệ cán bộ, đảng viên trong thôn luôn đồng sức, đồng lòng, sáng tạo xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Riêng năm 2021, khi bước vào xây dựng thôn thông minh, cả thôn đã huy động người dân đóng góp được hơn 230 triệu đồng cùng hàng trăm công lao động, hàng chục mét vuông đất thổ cư hiến để mở rộng đường thông thoáng, xanh - sạch - đẹp; nhiều người góp tiền trang trí đường, thường xuyên vệ sinh, quét dọn sạch sẽ. Thôn Phú Hạnh được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 và đạt chuẩn thôn thông minh năm 2024.

Đường làng thôn Phú Hạnh khang trang xanh - sạch - đẹp.

Xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Phát huy truyền thống cách mạng, bước vào thời kỳ đổi mới và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thổ Tang đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp. Năm 2013, xã Thượng Trưng cũ được tỉnh chọn làm điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Lê Văn Long - Phó Chủ tịch HĐND xã Thổ Tang cho biết: Với tâm huyết và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của xã sớm hoàn thành làm cho bộ mặt nông thôn nơi đây đổi thay nhanh chóng. Đến nay, các tuyến đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa sạch, đẹp. Các thiết chế văn hóa, trung tâm thể thao xã và nhà văn hóa thôn được xây mới khang trang; hệ thống trạm y tế và trường học được xây dựng, tu sửa, nâng cấp và quan tâm đầu tư trang thiết bị phù hợp.

Kinh tế của xã phát triển toàn diện theo hướng tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. Đến tháng 3/2024, hai xã trước khi sáp nhập là Thượng Trưng và Tuân Chính đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 7 thôn trong xã đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt thôn Phú Hạnh được công nhận là thôn thông minh, tạo đà vững chắc phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, văn minh.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu hiện đại

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thổ Tang nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 16 chỉ tiêu căn bản phát triển kinh tế - xã hội và 3 khâu đột phá với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao hiện đại, văn minh, thu nhập cao trong tỉnh vào năm 2030.

Người dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao tại Nhà văn hóa thôn Phú Hạnh.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Thổ Tang Đỗ Trung Hiếu cho biết: Phát huy truyền thống của địa phương, ngay sau khi sáp nhập, cấp ủy, chính quyền đã rà soát các chỉ tiêu nghị quyết của các xã cũ, bàn cách tháo gỡ khó khăn cụ thể; xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030. Quyết tâm xây dựng xã Thổ Tang hiện đại, văn minh và phát triển. Phấn đấu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đạt trên 150 triệu đồng/người, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm xuống dưới 0,5%.

Xuân Hùng