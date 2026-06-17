Đổi thiết bị, thuê bao di động xác thực lại khuôn mặt thế nào?

Từ 15/6/2026, theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Ảnh minh họa

Nội dung này được quy định cụ thể tại Điều 8, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN. Đại diện Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, việc xác thực lại không phải là thủ tục phức tạp. Người dùng chỉ cần thực hiện tương tự như khi đăng nhập các tài khoản quan trọng trên một thiết bị mới như tài khoản ngân hàng hoặc ứng dụng VNeID.

Cụ thể, trong thời gian tối đa 2 giờ sau khi hệ thống nhà mạng phát hiện một thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với đăng ký trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải tiến hành rà soát, phát hiện và tạm dừng dịch vụ chiều đi của thuê bao, như gọi điện, gửi nhắn tin, nhưng vẫn có thể nhận cuộc gọi, tin nhắn đến và truy cập Internet bình thường.

Trong thời gian này, nhà mạng đồng thời gửi thông báo yêu cầu chủ thuê bao xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Theo đại diện một nhà mạng, họ sẽ thực hiện qua nhiều hình thức, như nhắn tin flash (dạng thông báo hiển thị một lần), cùng các tin nhắn SMS gửi liên tục, đề nghị người dùng tiến hành theo quy định.

Việc xác thực bằng sinh trắc học khuôn mặt sẽ được thực hiện qua 2 cách, gồm qua dịch vụ điện tử hoặc đối chiếu trực tiếp.

Trong đó, dịch vụ điện tử là dịch vụ của nhà mạng, như My Viettel, My VNPT, My MobiFone... và thông tin xác thực của người dùng phải bảo đảm trùng khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, dữ liệu được lưu tại bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước.

Với cách đối chiếu trực tiếp, người dùng thực hiện tại cửa hàng của nhà mạng, so sánh hình ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao trùng khớp với thông tin sinh trắc học đã lưu giữ hợp pháp tại cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp.

Thông tư 08 cũng quy định, doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm về tính chính xác và trùng khớp của thông tin sinh trắc học khuôn mặt.

Thông tư cũng đặt ra yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống xác thực khuôn mặt, như công nghệ được sử dụng phải đạt độ chính xác cao, với tỉ lệ từ chối sai dưới 5% và tỉ lệ chấp nhận sai 0,01%, theo tiêu chuẩn quốc tế FIDO.

Bên cạnh đó, hệ thống phải có khả năng phát hiện các hình thức giả mạo sinh trắc học như sử dụng ảnh chụp, video hoặc mặt nạ 3D để vượt qua bước xác thực. Doanh nghiệp viễn thông cũng phải lưu lại thông tin chứng minh việc xác thực, như thời gian thực hiện của từng thuê bao.

Trong trường hợp người dùng không xác thực lại trong 30 ngày kể từ khi đổi máy, nhà mạng có thể tiến hành biện pháp mạnh hơn, như khóa thuê bao hai chiều, chấm dứt hợp đồng.

Theo Chinhphu.vn