Đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 20/9, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND 148 xã, phường trong tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, sau gần 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, khoa học và tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh đã thể hiện quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đã chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng tiến độ đề ra. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ công chức cấp xã, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi việc vận hành hoạt động của bộ máy cấp xã bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Công tác tổ chức sắp xếp cán bộ được tiến hành bài bản, khoa học, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, 100% nhân sự chủ chốt của tổ chức bộ máy các cấp trên địa bàn tỉnh đã được củng cố, kiện toàn đầy đủ theo quy định.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trình bày báo cáo tại hội nghị

Việc vận hành hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp gắn chặt với việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (mới) tăng khá, đạt 10,09%, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố mới sắp xếp.

Hiện, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại 148 xã, phường là 11.932 người (không bao gồm viên chức sự nghiệp giáo dục và y tế); 98,93 % số cán bộ có trình độ đại học. Bộ máy tổ chức các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp xã đi vào hoạt động ổn định, cơ bản bảo đảm liên thông, đồng bộ. 100% các xã, phường thành lập Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; 55/148 xã thành lập Ban quản lý dự án; 49/148 xã, phường được bố trí trụ sở làm việc tại 1 địa điểm (còn lại 99 xã trụ sở làm việc tại nhiều điểm)...

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị

Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được thực hiện thông suốt, không bị gián đoạn. Tính đến ngày 13/9, toàn tỉnh đã tiếp nhận 253.982 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến đạt 92,06%; đã giải quyết được 238.971 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,6%...

Liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp, đã giải quyết cho 5.399 người nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc; hỗ trợ đầy đủ kinh phí đối với các cán bộ công tác xa nhà...

Đồng chí Lê Đăng Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Tam Sơn nêu khó khăn khi chưa có văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực y tế, giáo dục

Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn Vũ Quốc Tam nêu khó khăn về cơ sở hạ tầng xuống cấp, không tập trung

Tại hội nghị, nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã được các đại biểu chia sẻ, thảo luận, kiến nghị như: Các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy định về tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý,... chưa được điều chỉnh kịp thời. Hệ thống phần mềm tác nghiệp công tác nội bộ công tác xây dựng Đảng bị lỗi đường truyền, phần mềm số hóa về công tác kiểm tra, giám sát chưa sử dụng được do đang chờ nâng cấp từ Trung ương.

Chưa có hướng dẫn cụ thể về chế độ thu, nộp và quản lý đảng phí ở xã theo mô hình mới. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới theo Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư quy định thống nhất thực hiện sinh hoạt chi bộ toàn Đảng chỉ duy nhất vào ngày 3 hằng tháng, dẫn đến khó khăn trong việc tổ chức sinh hoạt đảng ở những đơn vị đặc thù. Việc phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước chưa có cơ chế thống nhất, nhất là lĩnh vực tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT.

Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Ba Nguyễn Kim Chi đề nghị sớm ban hành cơ chế về việc phân cấp quản lý cán bộ để cấp xã chủ động trong công việc

Hiện khối lượng công việc của cấp xã, phường rất lớn, tuy nhiên đội ngũ cán bộ ít, kiêm nhiệm nhiều việc, trình độ năng lực cán bộ một số nơi còn hạn chế, thiếu ở một số lĩnh vực như công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi, quản lý đất đai, kế toán...

Các đại biểu cũng nêu một số khó khăn về công tác tài chính sau sáp nhập chưa đồng bộ dẫn đến các địa phương lúng túng khi triển khai; việc phân cấp, phân quyền trong triển khai thực hiện đầu tư xây dựng chưa rõ ràng; chưa có hướng dẫn cụ thể đối với công tác tài chính, kế toán, quy trình giao, phân bổ ngân sách từ Trung ương. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC hoạt động chưa ổn định. Chế độ báo cáo nhiều, thời gian gấp gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương...

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy trả lời một số vướng mắc, kiến nghị của các đại biểu về lĩnh vực tài chính

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua của các địa phương, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã tiếp thu ý kiến, đồng thời có những giải đáp, trao đổi, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cấp xã, nhất là giải đáp những khó khăn, vướng mắc khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, tập trung giải đáp về công tác cán bộ, luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ cấp tỉnh về cấp xã để tăng cường năng lực làm việc; quan tâm bổ sung cán bộ cho cấp xã đối với các lĩnh vực chuyển đổi số, tài chính, tài nguyên môi trường quản lý đất đai; quan tâm dành nguồn lực để phát triển du lịch đối với những địa phương có nhiều tiềm năng; ban hành các văn bản hướng dẫn công tác luân chuyển cán bộ; quan tâm đầu tư hạ tầng số, tính toán nâng cao hiệu quả đường truyền dùng chung họp trực tuyến; quản lý vận hành hoạt động Cổng thông tin điện tử cấp xã, phường; bổ sung kinh phí chi thường xuyên cho các địa phương đảm bảo hoạt động, vận hành bộ máy chính quyền cấp xã; xem xét giao vốn đầu tư công cho cấp xã đối với các dự án...

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh giải đáp kiến nghị về công tác an ninh trật tự

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả quan trọng đã đạt được của các địa phương sau gần ba tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

Từ thực tế vận hành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, cả hệ thống chính trị tập trung quyết liệt đổi mới toàn diện, đồng bộ từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thực sự hiệu quả, gần dân, sát dân và không hình thức; xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh để cán bộ, đảng viên, Nhân dân tin tưởng và ủng hộ mọi chủ trương, đường lối chính sách; bám sát các nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp xã để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện; trong đó cập nhật các chủ trương, chính sách lớn, mới của Trung ương, của tỉnh; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ và các đoàn thể; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cấp xã theo phương châm linh hoạt, sát thực tế; đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo tăng trưởng 2 con số; tăng cường việc phân cấp phân quyền cho cấp xã...

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm đến các lĩnh vực xã hội, giảm nghèo, bảo vệ môi trường để phát triển đồng bộ và bền vững; tập trung đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo từ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tăng cường hướng dẫn, đào tạo, tập huấn cho các xã, phường; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp; giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp những vướng mắc, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Đảng ủy, UBND các xã, phường lưu ý 3 khâu đột phá chiến lược của tỉnh, cập nhật vào chương trình, kế hoạch hành động của từng địa phương về cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số; hạ tầng số, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng.

Các đại biểu trao đổi về những khó khăn vướng mắc bên lề hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Đây là thời khắc đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải hành động với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sáng tạo hơn nữa. Mỗi xã, phường là một tế bào khỏe mạnh, đổi mới, sáng tạo và đầy sức sống thì tỉnh Phú Thọ sẽ phát triển mạnh mẽ và vươn lên khẳng định vị thế Đất Tổ Anh hùng, trung tâm đổi mới sáng tạo.

