Đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ tập trung ở Phú Thọ vào tháng 11

Cách đây gần một năm, Phú Thọ từng là nơi chứng kiến hành trình lên ngôi vô địch Đông Nam Á thần kỳ của Đội tuyển bóng đá quốc gia tại ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Và vào tháng 11 này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ quay lại Đất Tổ để chuẩn bị cho một hành trình cũng rất quan trọng khác của bóng đá Việt Nam.

Theo kế hoạch hoạt động của Đội tuyển bóng đá nam quốc gia được Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành, trong dịp FIFA Days tháng 11, Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với đội tuyển Lào trên sân khách tại Viêng Chăn (Lào) vào ngày 18/11 ở vòng loại Asian Cup 2027. Để chuẩn bị cho trận đấu này, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ hội quân vào ngày 10/11 tại Trung tâm đào tạo bóng đá Trẻ Việt Nam, sau đó, di chuyển đến phường Việt Trì và có chuyện tập huấn tại Khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ từ ngày 11/11 đến 14/11 trước khi sang Lào vào ngày 15/11.

Phú Thọ là nơi rất quen thuộc với các cầu thủ Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam

Đây là lần đầu tiên, Đội tuyển bóng đá nam quốc gia đóng quân ở Phú Thọ để chuẩn bị cho một giải đấu lớn mà không thi đấu trận chính thức trên sân Việt Trì. Trước đây, Việt Trì cũng từng là nơi được Liên đoàn bóng đá Việt Nam lựa chọn làm địa điểm đóng quân của các đội tuyển trẻ như U17 Việt Nam hay đội tuyển U20 nữ Việt Nam trước khi tham gia những giải đấu quốc tế ở nước ngoài.

Phú Thọ được lựa chọn làm nơi đóng quân của Đội tuyển Việt Nam dù đội không thi đấu trên sân Việt Trì

Điều này cho thấy sự đánh giá cao của Liên đoàn đối với hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho bóng đá tại Phú Thọ. Với những cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn, sân vận động và sân tập đạt tiêu chuẩn quốc tế, tỉnh Phú Thọ đang dần trở thành ngôi nhà quen thuộc với các đội tuyển bóng đá quốc gia trong những đợt tập trung. Cùng với đó, với hệ thống giao thông thuận lợi khi di chuyển từ khách sạn ra sân tập chỉ mất khoảng 5 phút và bầu không khí trong lành, thư thái tại Đất Tổ Phú Thọ luôn giúp các cầu thủ đạt được trạng thái tinh thần thoải mái nhất.

Đợt tập trung FIFA Days tháng 11 có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển Việt Nam trong mục tiêu giành vé tham dự vòng chung kết AFC Asian Cup 2027

Ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đang tạm đứng thứ 2 với 9 điểm sau 4 trận, nhưng điều này có thể thay đổi nếu như FIFA công bố quyết định với quy trình kháng cáo án phạt của đội tuyển Malaysia về bê bối nhập tịch cầu thủ sai quy định. Những thông tin hiện tại từ chính Malaysia cho thấy, khả năng kháng cáo thành công của đội tuyển này là rất thấp.

Và nếu không thể thay đổi án phạt, Malaysia cũng sẽ bị Liên đoàn bóng đá châu Á xử thua 0-3 trong trước Việt Nam và Nepal. Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ vươn lên ngôi đầu với 12 điểm và bỏ xa đội xếp thứ 2 là Malaysia tới 6 điểm, hoàn toàn có thể rộng cửa đến với vòng chung kết diễn ra ở Saudi Arabia vào năm 2027.

Danh sách của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11 dự kiến sẽ gồm 26 cầu thủ và được công bố trong vài ngày tới.

Huy Trần