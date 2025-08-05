Đội tuyển học sinh của Trường THPT chuyên Hùng Vương xuất sắc giành 4 giải thưởng danh giá tại cuộc thi Giả lập Doanh nghiệp ASIA Business Simulation

{title}
Theo thông tin từ Trường THPT chuyên Hùng Vương: Đội tuyển học sinh của trường đã xuất sắc giành 4 giải thưởng danh giá tại cuộc thi Giả lập Doanh nghiệp ASIA Business Simulation trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thanh thiếu niên Thế giới (World Youth Economic Forum) diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 31/7 - 5/8/2025.
Đội tuyển học sinh của Trường THPT chuyên Hùng Vương tham gia Cuộc thi Giả lập doanh nghiệp tại Thượng Hải, Trung Quốc
4 giải thưởng danh giá đó là: Giải Công ty có triển vọng nhất (Rising Star Award); Giải thưởng Chiến lược tiếp thị hiệu quả (Scalable Marketing Strategy Award); Giải thưởng Tác động hình ảnh tới hiệu quả tiếp thị (Marketing Visual Impact Award); Giải thưởng Đổi mới trong các giải pháp ứng dụng công nghệ (Innovation in Tech-enabled Solutions Award).
Đội tuyển của Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã trải qua các vòng thi đầy thử thách để khẳng định tài năng và bản lĩnh của học sinh Việt Nam. Với sự sáng tạo, tư duy chiến lược và tinh thần đồng đội, các em đã mang về niềm tự hào to lớn cho nhà trường và đất nước Việt Nam.
