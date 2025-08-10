Đội tuyển nữ Australia vượt qua Đương kim Vô địch Philippines

19h30 ngày 10/8, trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận đấu tâm điểm ở lượt trận thứ 2 tại Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup 2025 giữa Đội tuyển nữ Australia gặp Đội tuyển nữ Philippines. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Philippines đã mở ra cánh cửa để Australia cạnh tranh tấm vé vào Bán kết ở lượt trận cuối cùng.

Cặp đấu giữa Australia với Philippines diễn ra sôi nổi và hấp dẫn với nhiều pha bóng tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Nhiều pha bóng ăn miếng, trả miếng được cả 2 đội tạo ra về phía khung thành của nhau, song các học trò của HLV Joe Palatsides là người tận dụng cơ hội tốt hơn để có được bàn thắng mở tí số do công của Alana Jancevsk ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1.

Cầu thủ Alana Jancevsk ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng của Đội tuyển nữ Australia,

Bước sang hiệp 2, nữ Philippines đã chủ động dâng cao đội hình chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỉ số. Tuy nhiên, các cầu thủ nữ của Australia đã phòng ngự khoa học và chắc chắn để hoá giải hầu hết các cơ hội nguy hiểm mà phía Philippines tạo ra. Thậm chí, Đội bóng Xứ chuột túi còn suýt nâng đôi cách biệt trong những phút cuối trận nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Olivia Mcdaniel.

Đội tuyển nữ Philippines (áo trắng) gặp nhiều khó khăn trước nữ Australia.

Kết thúc trận đấu, Đội tuyển nữ Australia đã giành chiến thắng chung cuộc 1-0 trước Đương kim Vô địch Đông Nam Á 2024 Philippines. Với chiến thắng này, Đội bóng Xứ chuột túi đã có được 3 điểm đầu tiên và mở ra cơ hội giành 1 trong 2 tấm vé tham dự trận Bán kết Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup 2025.

Ngày 13/9 sẽ đồng loạt diễn ra 2 trận đấu cuối cùng tại Bảng B với cơ hội chia đều cho cả 3 Đội tuyển nữ Myanmar, Australia và nữ Philippines. Trong khi đó, Đội tuyển nữ Timor-Leste với 2 trận thua trước Philippines và nữ Myanmar đã hết cơ hội đi tiếp.

Quốc Đại