Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đội tuyển U23 Bangladesh tới Phú Thọ dự vòng loại U23 châu Á

Ngày 30/8, Đội tuyển U23 Bangladesh đã tới Phú Thọ để chuẩn bị tham dự vòng loại Giải bóng đá U23 Châu Á 2026 sẽ được tổ chức trên sân vận động Việt Trì từ ngày 3/9 đến 9/9.

U23 Bangladesh cũng là đội bóng quốc tế ở vòng loại U23 châu Á 2026 đầu tiên tới Việt Nam. Trước khi tới Việt Nam, đội tuyển Nam Á này phải trải qua chặng bay nối chuyến qua thủ đô Bangkok, Thái Lan. Chính vì thế, các cầu thủ Bangladesh cho thấy đôi chút mệt mỏi. Nhưng bầu không khí ấy nhanh chóng được xóa tan khi họ nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ tỉnh Phú Thọ. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các cầu thủ U23 Bangladesh sẽ có những trải nghiệm tốt ở Phú Thọ trong những ngày diễn ra giải.

Đội tuyển U23 Bangladesh tới Phú Thọ dự vòng loại U23 châu Á

Ông Đào Tiến Cường- Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức vòng loại bảng C, Giải bóng đá U23 châu Á 2026 tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Bangladesh.

Đội tuyển U23 Bangladesh tới Phú Thọ dự vòng loại U23 châu Á

Các cầu thủ U23 Bangladesh đã trải qua 2 chuyến bay để tới Việt Nam.

Đội hình của Bangladesh tham dự vòng loại năm nay được chú ý với sự xuất hiện của chân sút nhập tịch Cuba Mitchell- người mang 3 dòng máu là Anh, Jamaica và Bangladesh, đã từng thi đấu cho các đội trẻ ở Anh như Birmingham và Sunderland. Để chuẩn bị cho U23 Đông Nam Á, Bangladesh đã có 2 trận giao hữu với U23 Bahrain và đều thua với các tỷ số 0-1 và 2-4.

Đội tuyển U23 Bangladesh tới Phú Thọ dự vòng loại U23 châu Á

Cuba Mitchell (áo trắng, ở giữa) là cầu thủ đáng chú ý nhất trong đội hình U23 Bangladesh khi từng thi đấu cho U21 Birmingham City và U21 Sunderland (Anh).

Đội tuyển U23 Bangladesh cũng chính là đối thủ đầu tiên của Đội tuyển U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay với trận đấu diễn ra lúc 19h ngày 3/9. Ở vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Bangladesh không vượt qua vòng loại, họ thua cả 3 trận trước các đối thủ đều đến từ Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia và Philippines.

Huy Trần- Quốc Đại


Huy Trần- Quốc Đại

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng U23 Việt Nam U23 châu á Bóng đá Phú thọ Việt Trì
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long