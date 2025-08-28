Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 10 lĩnh vực: hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non...

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 1832/QĐ-TTg ngày 26/8/2025 về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2025.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 10 lĩnh vực: hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non; hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông; hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên; hoạt động của trường chuyên biệt; hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài; kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; kiểm định chất lượng giáo dục; giáo dục nghề nghiệp; kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời, cắt giảm đơn giản hóa 5 thủ tục hành chính nội bộ về: công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2; công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập; thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập

Đơn giản hóa hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

Phương án đã đơn giản hóa thủ tục hành chính về thành lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo; trường tiểu học; trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông.

Cụ thể như sau: Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với việc thành lập trường mẫu giáo từ 15 ngày và 10 ngày làm việc thành 14 ngày làm việc; trường tiểu học từ 15 ngày và 10 ngày làm việc thành 15 ngày làm việc.

Đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày và 10 ngày làm việc thành 17 ngày làm việc.

Gộp hai điều kiện về Đề án thành lập, cho phép thành lập trường mầm non, trường tiểu học, trung học thành một điều kiện chung: "Có đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non/trường tiểu học/trường trung học cơ sở/trường trung học phổ thông phù hợp với quy hoạch của tỉnh và các quy hoạch liên quan của địa phương nơi trường đặt trụ sở, được lập theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

"Phương án cũng đơn giản hóa cắt giảm thủ tục cho phép các cấp trường hoạt động giáo dục theo hướng rút ngắn tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 15 ngày và 10 ngày làm việc còn 14 ngày làm việc đối với trường mầm non; từ 20 ngày và 10 ngày làm việc thành 17 ngày làm việc đối với trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Gộp điều kiện đất đai với diện tích sàn. Cụ thể, ở khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt, diện tích sàn xây dựng được tính tương đương diện tích đất, nhưng không thấp hơn diện tích bình quân tối thiểu cho mỗi học sinh. Đồng thời, bãi bỏ điều kiện: "Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường."

Đối với thủ tục hành chính cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với các cấp trường, Phương án đã bổ sung hình thức gửi hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Giảm tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với trường tiểu học từ 7 ngày làm việc xuống 4 ngày làm việc; đối với trường mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông là từ 7 ngày làm việc xuống 5 ngày làm việc.

Về việc sáp nhập, chia tách trường, Phương án đã giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với cấp mầm non từ 10 ngày và 15 ngày làm việc thành 14 ngày làm việc; cấp tiểu học từ 15 ngày và 10 ngày làm việc thành 15 ngày làm việc; cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông là từ 20 ngày và 10 ngày làm việc thành 17 ngày làm việc. Đồng thời bãi bỏ 03 điều kiện: “Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội”; “Bảo đảm quyền, lợi ích của nhà giáo và người học”; “Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đưa nội dung thuyết minh vào Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trường” đối với tất cả cấp học.

Cắt giảm các công việc/hoạt động liên quan đến sao y bản chính/công chứng văn bản.

Phương án cũng giảm tổng thời gian giải quyết việc giải thể trường ở cấp mầm non từ 10 ngày thành 5 ngày làm việc; đối với 3 cấp học từ tiểu học đến trung học phổ thông là từ 20 ngày xuống 10 ngày làm việc.

Đơn giản hóa hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Về hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Chuyển điều kiện: “Đến thời điểm thẩm định cho phép hoạt động giáo dục, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 50% tổng số vốn đầu tư và nhà đầu tư phải cam kết đầu tư đủ số vốn trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định cho phép hoạt động” sang điều kiện cho phép hoạt động.Đơn giản hóa 12 điều kiện thành 2 điều kiện chung về cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và dẫn chiếu đến tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tích hợp 6 quy định tại điều kiện về đội ngũ nhà giáo đối với cơ sở giáo dục phổ thông thành 2 điều kiện tương ứng với từng cấp học mầm non, phổ thông và dẫn chiếu đến quy định của Bộ.Giảm thời gian giải quyết về kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan từ 05 ngày làm việc thành 3 ngày làm việc (tại điểm a khoản 2 Điều 42 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP); giảm xuống 7 ngày làm việc (trước đó là 10 ngày) đối với việc xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến (điểm c khoản 2 Điều 42 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP), giảm thời gian từ 30 ngày làm việc xuống 20 ngày làm việc về việc lập hồ sơ lập báo cáo thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền (điểm d khoản 2 Điều 42 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP).Đối với quy định cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ, Phương án bỏ quy định thành phần hồ sơ về văn bản chấp thuận việc thành lập cơ sở giáo dục tại địa phương và chấp thuận về nguyên tắc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở giáo dục dự kiến thành lập hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê đất hoặc cơ sở vật chất sẵn có.

Đồng thời, đơn giản hóa 12 điều kiện thành 2 điều kiện chung về cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và dẫn chiếu đến tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tích hợp 06 quy định tại điều kiện về đội ngũ nhà giáo đối với cơ sở giáo dục phổ thông thành 2 điều kiện tương ứng với từng cấp học mầm non, phổ thông và dẫn chiếu đến quy định của Bộ.

Phương án cắt giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày làm việc xuống 20 ngày làm việc.

