Đóng 1 cửa xả đáy Thuỷ điện Hoà Bình vào lúc 17 giờ hôm nay 30/9

Chiều 30/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7329/CĐ-BNNMT về việc đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình.

Mực nước vùng hạ du sông Đà biến đổi theo điều tiết của Thuỷ điện Hoà Bình.

Theo đó, hồi 13 giờ ngày 30/9, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,47m, mực nước hạ lưu 14,03m, lưu lượng về hồ 3.728 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 5.988 m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình: Đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào hồi 17 giờ ngày 30/9.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Trước đó, trong đợt mưa lũ do ảnh ảnh bão số 10, Thuỷ điện Hoà Bình đã mở cửa xả đáy thứ 1 vào lúc 20 giờ ngày 29/9 và mở tiếp cửa xả đáy thứ 2 vào lúc 3 giờ ngày 30/9.

Để chủ động ứng phó khi mực nước thay đổi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã ban hành Công điện về việc đảm bảo an toàn vùng hạ du khi Thuỷ điện Hoà Bình xả lũ.

Cẩm Lệ