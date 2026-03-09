Đồng chí Lương Đức Minh làm việc với xã Hợp Lý về công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày 9/3, đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy có buổi làm việc với xã Hợp Lý về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh nghe lãnh đạo xã Hợp Lý báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xã Hợp Lý hiện có 13.802 cử tri, được phân bổ tại 8 tổ bầu cử với 16 khu vực bỏ phiếu. Theo cơ cấu, tại địa phương có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu 3 đại biểu; 8 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 5 đại biểu và 30 người ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu 19 đại biểu. Đến thời điểm này, các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại địa phương đang được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo theo quy định.

Qua nghe báo cáo và đi thực tế tại các khu vực bỏ phiếu của địa phương, đồng chí Lương Đức Minh đánh giá cao sự chủ động của xã Hợp Lý trong triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Đồng chí đề nghị xã Hợp Lý tiếp tục rà soát kỹ các khâu chuẩn bị, tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu; qua đó góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng luật và an toàn.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh kiểm tra khu vực niêm yết danh sách cử tri.

Thu Thủy - Nguyễn Toàn