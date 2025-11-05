Đồng chí Vi Mạnh Hùng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu 11, phường Phong Châu

Chiều 5/11, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh đã tới dự và chung vui với Nhân dân khu 11, phường Phong Châu nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh.

Khu 11, phường Phong Châu có 465 hộ, với 1.600 nhân khẩu. Trong năm 2025, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp với các Chi hội đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực than gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động. Đến nay, 95% hộ gia đình trong khu dân cư có kết nối mạng internet; 100% hộ gia đình sử dụng điện thoại di động. Khu dân cư không có hộ nghèo, cận nghèo. Qua bình xét, năm 2025 toàn khu dân cư có 456/457 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; Khu đề nghị đạt khu dân cư văn hóa.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Ban công tác mặt trận khu 11, phường Phong Châu.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Nhân dân khu 11, phường Phong Châu đã đạt được trong năm 2025. Nhấn mạnh trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đang trong giai đoạn phát triển mới, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra yêu cầu cao hơn về vai trò tự quản của cộng đồng và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ban công tác mặt trận tích cực tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về chuyển đổi số, phong trào “Bình dân học vụ số”; tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái” quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Lãnh đạo phường Phong Châu tặng hoa chúc mừng Ban công tác mặt trận khu 11.

Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền phường Phong Châu tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội MTTQ các cấp đã đề ra.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng quà cho Ban công tác mặt trận khu 11.

Nhân dịp này, đồng chí Vi Mạnh Hùng đã tặng lẵng hoa chúc mừng Ban công tác mặt trận khu 11; trao 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Huy Thắng