Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên hành trình hội nhập

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm tạo lập môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Đây cũng là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Công ty cổ phần Công nghệ Pavana (Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc) được thành lập năm 2021 với công suất đạt 6 triệu sản phẩm/năm. Hiện công ty là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất camera thông minh tại Việt Nam và tích hợp công nghệ bảo mật IoT FDO do VinCSS phát triển, góp phần nâng cao tiêu chuẩn an ninh mạng cho các thiết bị thông minh “Make in Vietnam”.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng Giám đốc công ty cho biết: Trong bối cảnh chuyển đổi số và hiện đại hóa hạ tầng an ninh đang diễn ra mạnh mẽ, các dòng camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành thiết bị không thể thiếu trong hạ tầng an ninh hiện đại. Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường trong và ngoài nước, Pavana không ngừng đầu tư nghiên cứu và phát triển, cho ra đời nhiều dòng sản phẩm phục vụ từ hộ gia đình, doanh nghiệp đến các hệ thống hạ tầng công cộng. Hiện nay, phần lớn sản phẩm của Pavana được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Hoa Kỳ, châu Âu.

Công ty cổ phần Công nghệ Pavana phát triển nhiều dòng camera thông minh cho hộ gia đình và doanh nghiệp.

Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 37.500 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó, hơn 95% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ giúp DNNVV vượt qua khó khăn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng thị trường. Từ việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đến thành lập các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, xúc tiến thương mại - Phú Thọ đang không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ, tạo dựng niềm tin với cộng đồng doanh nghiệp.

Bám sát định hướng của Nghị quyết số 68-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh “tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế tư nhân, nhất là DNNVV”, tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đồng bộ: Hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi, tư vấn pháp lý, nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất - kinh doanh.

Cụ thể, Trung tâm Khuyến công và Phát triển công thương tỉnh đã phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức hàng chục khóa tập huấn về quản trị doanh nghiệp, marketing số và xây dựng thương hiệu. Bên cạnh đó, Quỹ Bảo lãnh tín dụng Vĩnh Phúc, từ năm 2007 đến nay đã thực hiện hơn 410 món bảo lãnh cho trên 200 lượt doanh nghiệp, với doanh số lũy kế đạt hơn 900 tỷ đồng, góp phần giải quyết bài toán về vốn cho các DNNVV.

Không chỉ chú trọng phát triển nội lực, tỉnh còn chủ động mở rộng hợp tác và liên kết vùng, tạo điều kiện cho DNNVV tham gia sâu vào chuỗi giá trị và tiếp cận thị trường quốc tế. Trong năm 2025, Phú Thọ đã tổ chức nhiều diễn đàn kết nối doanh nghiệp với các đối tác trong nước và nước ngoài, đặc biệt tại các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU.

Trước xu thế chuyển đổi số tất yếu, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, ứng dụng nền tảng số trong quản trị, marketing và phân phối sản phẩm. Các mô hình như sàn thương mại điện tử địa phương, nền tảng kết nối doanh nghiệp số hóa... đang mở ra cơ hội lớn để DNNVV mở rộng thị trường, vượt qua rào cản địa lý và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với vai trò trung gian chiến lược trong Hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, mở rộng khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Những nỗ lực này không chỉ thu hút đầu tư mà còn giúp các DNNVV tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhờ triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, trong 8 tháng năm 2025, Phú Thọ đã vươn lên đứng thứ 4 cả nước về kim ngạch xuất khẩu với tổng giá trị đạt 23,09 tỷ USD. Cùng với đó, tỉnh ghi nhận gần 3.420 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 62,9% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký hơn 30 nghìn tỷ đồng; đồng thời có thêm 770 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Giai đoạn 2025-2030, tỉnh xác định ba đột phá chiến lược để nâng tầm khu vực DNNVV gồm: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ; cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh.

Cùng với việc triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách của Trung ương, tỉnh cũng xây dựng các cơ chế đặc thù hỗ trợ DNNVV, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ theo hướng thiết thực, hiệu quả, minh bạch. Đẩy mạnh ứng dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, phấn đấu rút ngắn ít nhất 30% thời gian thực hiện các thủ tục về thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 - Cụm Tây Bắc Bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định:“Với tiềm năng, lợi thế sẵn có và không gian phát triển mới, Phú Thọ mong muốn thu hút thêm nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường”. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có hơn 45 nghìn doanh nghiệp hoạt động, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khu vực kinh tế tư nhân đạt từ 12% trở lên.

Văn Cường