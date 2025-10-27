Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp

Với nhiều cách làm sáng tạo, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo, phát triển kinh doanh và khởi nghiệp. Qua đó góp phần chắp cánh ước mơ, tạo điều kiện để phụ nữ vững vàng hơn trên hành trình khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội. Đồng thời lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Được sự hỗ trợ của Hội LHPN các cấp, chị Văn Thị Yến, xã Vĩnh Tường xây dựng thành công mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, kết hợp du lịch trải nghiệm, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Sau nhiều năm đứng trên bục giảng, năm 2020, chị Văn Thị Yến, xã Vĩnh Tường quyết định “rẽ ngang”, khởi nghiệp xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với tên Nông trại Đào gia trang. Nông trại có quy mô hơn 3ha, chủ yếu trồng các loại cây như: dưa Hoàng Kim, nho, dưa chuột, dâu tây, cà chua. Nông trại áp dụng công nghệ vào quản lý nhiệt độ, ánh sáng, dinh dưỡng, môi trường... Kiên định với mục tiêu sản xuất nông nghiệp sạch, nông trại sử dụng hoàn toàn các chế phẩm sinh học. Toàn bộ nông trại được bao bọc bởi nhà màng, giúp kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và ngăn ngừa sâu bệnh; hệ thống tưới nhỏ giọt và bón phân tự động được lập trình tỉ mỉ, đảm bảo cây trồng nhận đủ dinh dưỡng cần thiết. Được chăm sóc theo quy trình khắt khe, chất lượng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn để đưa vào các cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị trong và ngoài tỉnh. Ngoài sản xuất, nông trại còn phát triển du lịch trải nghiệm, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Nông trại Đào Gia Trang thu hút nhiều khách tới tham quan, trải nghiệm.

Chia sẻ về quá trình khởi nghiệp, chị Yến cho biết: Những ngày đầu, tôi gặp không ít khó khăn do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm. Thông qua giới thiệu của Hội LHPN xã, tôi được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tôi được Hội LHPN các cấp hướng dẫn, tư vấn các quy trình để thành lập hợp tác xã; được tham gia nhiều lớp tập huấn, đi học tập kinh nghiệm... Bước ngoặt với tôi là khi Dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đoạt giải Nhì tại Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 do Hội LHPN tỉnh tổ chức, tiếp thêm động lực để tôi theo đuổi con đường khởi nghiệp đã chọn.

Triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, các cấp Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các địa phương căn cứ tình hình thực tế chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện lồng ghép hiệu quả trong các hoạt động, chương trình, phong trào hằng năm. Công tác tuyên truyền được chú trọng giúp cán bộ, hội viên nắm vững chủ trương của Đảng, những cơ chế chính sách của Nhà nước, của tỉnh về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh và vai trò, vị trí của phụ nữ. Hằng năm, Hội LHPN tỉnh đều tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp để lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng và biểu dương, khen thưởng phụ nữ khởi nghiệp, các HTX, tổ hợp tác tiêu biểu. Đồng thời, quan tâm hướng dẫn hội viên xây dựng các dự án, ý tưởng khởi nghiệp; hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ pháp lý xây dựng thương hiệu, nâng cao kiến thức về quản trị điều hành...

Từ năm 2017 - 2025 có hơn 1.000 dự án, ý tưởng khởi nghiêp của phụ nữ gửi về Hội LHPN tỉnh, nhiều dự án tiêu biểu đã được gửi tham gia và đoạt giải tại các cuộc thi cấp Trung ương. Tiêu biểu như các dự án: “Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và phát triển sữa gạo lứt hữu cơ” của chị Hoàng Thị Thuỳ Linh, phường Phúc Yên; “Nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu chè xanh Long Cốc” của chị Phạm Thị Hạnh - Giám đốc HTX sản xuất chè an toàn, xã Long Cốc; “Sản xuất và kinh doanh các loại trà thảo dược Việt Nam” của chị Lê Thị Diệp Anh - Giám đốc Công ty CP Holy-H Group, xã Phú Khê; “Bảo tồn và phát triển Chè Búp tím” của chị Lê Thị Hồng Phương - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển trà UT, xã Liên Minh...

Cùng với đó, các cấp Hội tập trung đẩy mạnh thực hiện các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế; hỗ trợ phụ nữ vay vốn thông qua khai thác hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi; tăng cường phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm... Đến nay, toàn tỉnh có trên 500 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, hộ kinh doanh và hơn 2.700 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; 575 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý. Nhiều sản phẩm mang thương hiệu của phụ nữ Phú Thọ như: Trà búp tím, tinh dầu xả, gà Lạc Sơn, cam 3TFam, rau hữu cơ Lương Sơn, thổ cẩm Mai Châu... đã được xếp hạng OCOP, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, khẳng định năng lực và bản lĩnh của phụ nữ trong thời kỳ hội nhập.

Chị Âu Thị Kim Phượng - Giám đốc Công ty CP chế biến nông sản Minh Phúc An, xã Tam Đảo phát triển thành công các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây ba kích và đã được công nhận sản phẩm OCOP 3, 4 sao.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Sự đồng hành của tổ chức Hội không chỉ là nguồn lực hỗ trợ mà còn là điểm tựa tinh thần giúp phụ nữ tự tin biến ước mơ thành hiện thực, khẳng định bản lĩnh. Bằng nghị lực, tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự hỗ trợ, đồng hành của Hội LHPN các cấp, phụ nữ Đất Tổ đã và đang khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát huy kết quả, thời gian tới, Hội LHPN Phú Thọ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ trong khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của hội viên. Đồng thời, tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp về phương pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng ý tưởng, đề án kinh doanh, kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, kết nối xây dựng thương hiệu; hỗ trợ thành lập HTX, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý...

Thuý Hường