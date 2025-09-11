Đồng hành cùng thế hệ trẻ

Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV), thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) là một chính sách có tính đột phá, toàn diện, nhân văn của Đảng và Nhà nước, nhằm đóng góp vào mục tiêu đột phá phát triển khoa học, công nghệ để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng. Đây được xem như lời cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ – những người sẽ dẫn dắt Việt Nam đến tương lai số, đổi mới và sáng tạo.

Gia đình ông Lã Văn Mạnh, thôn Duy Bình, xã Vĩnh Tường nhận tiền vay từ chương trình cho vay chính sách đối với sinh viên học các ngành STEM do Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Tường giải ngân.

Lập hồ sơ, giải ngân nhanh

Là sinh viên đầu tiên của tỉnh được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) giải ngân vốn vay theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg, ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học ngành STEM, gia đình em Lã Nguyễn Lâm Phương, thôn Duy Bình, xã Vĩnh Tường rất phấn khởi. Bố em, ông Lã Văn Mạnh xúc động chia sẻ: Cháu Phương hiện đang theo học năm thứ nhất, ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội). Đi học xa nhà phải chi phí nhiều, trong khi gia đình tôi rất khó khăn, bản thân bị bệnh hiểm nghèo, vợ tôi làm nghề tự do, thu nhập của gia đình không được là bao, việc lo tiền học cho 3 đứa con rất vất vả, nhất là khoản tiền học của cháu Phương. Nay được NHCSXH cho vay một khoản tiền lớn để trang trải chi phí học tập cho con, gia đình tôi vui lắm. Cháu Phương không còn phải lo nghĩ về việc đóng học phí nữa mà sẽ dành thời gian lo cho việc học.

Được biết, Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Tường đã phê duyệt khoản vay 360 triệu đồng đối với gia đình ông Lã Văn Mạnh. Ngay trong năm học 2025-2026, khách hàng này được giải ngân 90 triệu đồng. Số tiền vay còn lại sẽ được giải ngân cho gia đình vào các năm học tiếp theo của sinh viên Lã Nguyễn Lâm Phương. Với khoản tiền vay, gia đình ông Mạnh sẽ dùng để trang trải học phí, mua máy tính, sách nghiên cứu và tiền sinh hoạt hàng tháng cho con.

Cũng như gia đình em Phương, gia đình em Tạ Hoàng Hải, tổ Ngọc 2, phường Hoà Bình cũng vừa được duyệt vay hơn 340 triệu đồng, thời gian vay 84 tháng. Bà Ngô Thị Minh – mẹ của em Tạ Hoàng Hải cho biết: Con trai tôi bắt đầu học năm hai, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học CMC (Hà Nội). Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, tất cả chỉ trông vào lồng cá nhỏ, mùa được, mùa mất. Nay được Ngân hàng CSXH hỗ trợ cho vay tiền học với lãi suất thấp, thời hạn vay dài, chúng tôi không còn phải lo vay nóng nữa. Đây thực sự là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn của Đảng và Nhà nước dành cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn đang có con theo học ngành STEM. Gia đình sẽ cố gắng dành dụm trả đủ lãi và gốc để cháu Hải yên tâm, cố gắng học tập đạt kết quả cao.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo hệ thống các Phòng giao dịch NHCSXH trên địa bàn căn cứ Quyết định số 29 để triển khai thực hiện chương trình cho vay đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Ông Đào Đức Luận - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Vĩnh Tường cho biết: Ngay sau khi có chủ trương, đơn vị đã phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể nhanh chóng triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát đối tượng, nhằm đưa chính sách đến với người dân một cách nhanh nhất. Người dân muốn tìm hiểu kỹ chương trình cho vay này có thể liên hệ trực tiếp với Tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn, khu phố hoặc tại các Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH trong tỉnh để được hướng dẫn.

Đưa chính sách vào cuộc sống

Ngay sau khi Quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, căn cứ chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Trung ương và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, Ngân hàng CSXH tỉnh đã nhanh chóng tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ tín dụng, phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục đào tạo tuyên truyền đến HSSV và người dân nắm bắt được chủ trương, chính sách tín dụng. Đồng thời tiến hành rà soát, hỗ trợ hoàn thiện các hồ sơ để sớm giải ngân các khoản vay theo chính sách mới.

Ông Nguyễn Thanh Tĩnh – Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh trao đổi: Đây là một chính sách rất đột phá, nhân văn. Với mức vay cao, lãi suất thấp, thời gian trả nợ linh hoạt và không yêu cầu tài sản bảo đảm cho khoản vay dưới 500 triệu đồng, chính sách tín dụng mới theo Quyết định số 29 không chỉ hỗ trợ thiết thực cho người học, mà còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cũng theo Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh, so với các chương trình tín dụng cho vay HSSV trước đây, chương trình cho vay theo Quyết định 29, sinh viên có thể vay toàn bộ học phí sau khi trừ học bổng hoặc hỗ trợ khác. Ngoài ra, sinh viên được vay thêm tối đa 5 triệu đồng/tháng để trang trải sinh hoạt phí và các chi phí học tập khác. Đây là mức hỗ trợ toàn diện, giúp người học không chỉ trang trải chi phí học tập mà còn ổn định tư tưởng, tập trung hoàn toàn cho việc học tập và nghiên cứu.

Gia đình em Tạ Hoàng Hải, tổ Ngọc 2, phường Hoà Bình được NHCSXH duyệt cho vay gần 164 triệu đồng để đóng học phí và 180 triệu đồng dành cho chi phí sinh hoạt, thời gian vay 84 tháng.

Với lãi suất cho vay 4,8%/năm, thấp hơn so với mặt bằng lãi suất thương mại hiện hành. Đặc biệt, trong thời gian học tập, người vay không phải trả gốc và lãi. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được hưởng 12 tháng ân hạn, không phải trả nợ ngay, để có thời gian ổn định cuộc sống và tìm việc làm.

Đối tượng vay là HSSV, thạc sĩ và nghiên cứu sinh là công dân Việt Nam đang theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Về điều kiện vay vốn, với tân sinh viên, cần đạt được đánh giá kết quả học tập từ mức khá trở lên cả 3 năm THPT hoặc điểm trung bình các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh năm lớp 12 từ 8 điểm trở lên. Đối với sinh viên năm hai trở đi, phải có kết quả học tập trung bình các môn học đạt loại giỏi trở lên trong năm học trước với năm liền kề đề nghị vay vốn. Học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh cần được các cơ sở đào tạo công nhận theo quy định. Hằng năm, người học phải cập nhật thông tin, có xác nhận của nhà trường để tiếp tục được giải ngân.

Qua tìm hiểu được biết, quy trình vay vốn cũng được thực hiện đơn giản. Người học điền tờ khai thông tin theo mẫu, có xác nhận của nhà trường; đại diện gia đình liên hệ Tổ tiết kiệm và vay vốn ở khu dân cư để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn. NHCSXH sẽ phối hợp cùng người vay thiết lập mức vay phù hợp, giúp tối ưu hóa việc sử dụng vốn và hạn chế áp lực tài chính đối với người học. Sau khi được phê duyệt, khoản vay sẽ được giải ngân từng kỳ, phù hợp với kế hoạch học tập. Trường hợp người học không còn thành viên trong gia đình đứng ra vay vốn, nếu đủ điều kiện làm đại diện vay, người học có thể trực tiếp đứng tên vay vốn và liên hệ vay vốn trực tiếp tại NHCSXH nơi nhà trường đóng trụ sở hoặc nơi cư trú của người học.

Phương Thảo